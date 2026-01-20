Local prep results in soccer and girls basketball
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
High School Girls Basketball:
Ventura 68, Dos Pueblos 42: Brinley Anderson 22 pts, 12 reb for Cougars.
Oxnard 67, Buena 23: Gia Angell 16 pts for Yellowjackets.
Pacifica 28, Santa Barbara 25: Shea Gannon 10 pts, 8 reb for Dons
St. Bonaventure 54, Bishop Diego 34: Sophia Fernandez 20 pts, 10 reb for Seraphs.
Santa Ynez 51, Atascadero 45 (OT): Helina Pecile 15 pts, 7 reb, 6 ast for Pirates.
High School Girls Soccer:
Dos Pueblos 0, Ventura 0
San Marcos 3, Pacifica 0: Kate Selby 2 goals for Royals
Santa Barbara 1, Oxnard 1:
Bishop Diego 0, Dunn 0
High School Boys Soccer:
Dos Pueblos 1, Ventura 1: Abel Navarro goal for Cougars, Keenan Bower goal for DP.
Pacifica 4, San Marcos 1
Rio Mesa 1, Buena 0: Victor Espinosa goal for Spartans.
Cate 8, Foothill Tech 0: George Marin 5 goals for Rams.
Laguna Blanca 5, St. Bonaventure 1: Inak Phillips 2 goals for Owls.