Local prep results in soccer and girls basketball

Scores from girls hoops and soccer
Published 11:22 pm

SANTA BARBARA, Calif.

High School Girls Basketball:

Ventura 68, Dos Pueblos 42: Brinley Anderson 22 pts, 12 reb for Cougars.

Oxnard 67, Buena 23: Gia Angell 16 pts for Yellowjackets.

Pacifica 28, Santa Barbara 25: Shea Gannon 10 pts, 8 reb for Dons

St. Bonaventure 54, Bishop Diego 34: Sophia Fernandez 20 pts, 10 reb for Seraphs.

Santa Ynez 51, Atascadero 45 (OT): Helina Pecile 15 pts, 7 reb, 6 ast for Pirates.

High School Girls Soccer:

Dos Pueblos 0, Ventura 0

San Marcos 3, Pacifica 0: Kate Selby 2 goals for Royals

Santa Barbara 1, Oxnard 1:

Bishop Diego 0, Dunn 0

High School Boys Soccer:

Dos Pueblos 1, Ventura 1: Abel Navarro goal for Cougars, Keenan Bower goal for DP.

Pacifica 4, San Marcos 1

Rio Mesa 1, Buena 0: Victor Espinosa goal for Spartans.

Cate 8, Foothill Tech 0: George Marin 5 goals for Rams.

Laguna Blanca 5, St. Bonaventure 1: Inak Phillips 2 goals for Owls.

Mike Klan

