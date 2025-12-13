Prep Hoops: San Marcos boys beat Righetti; DP girls lose to Oak Park
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
High School Boys Basketball:
San Marcos 74, Righetti 33: Koji Hefner had 19 points for Royals
Oaks Christian 57, Foothill 46
Pacifica 44, Agoura 33
Buena 54, Foothill 53
St. Bonaventure 71, Amino Robinson 20
Moorpark 80, Van Nuys 34
Thacher 59, Santa Clara 57
High School Girls Basketball:
Oak Park 67, Dos Pueblos 29: Carly Letendre scored 14 points for Chargers.
Ventura 58, Chaminade 36: Kai Staniland 23 points for Cougars
Oxnard 58, Moorpark 15: Gia Angell 17 points for Yellowjackets
Thousand Oaks 52, Orcutt Academy 47
St. Bonaventure 53, Newbury Park: 40 Sophia Fernandez 23 points for Seraphs