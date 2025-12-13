Skip to Content
High School Sports

Prep Hoops: San Marcos boys beat Righetti; DP girls lose to Oak Park

Aidan Conlan had 17 points in Royals lopsided win
By
Published 11:17 pm

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

High School Boys Basketball:

San Marcos 74, Righetti 33: Koji Hefner had 19 points for Royals

Oaks Christian 57, Foothill 46

Pacifica 44, Agoura 33

Buena 54, Foothill 53

St. Bonaventure 71, Amino Robinson 20

Moorpark 80, Van Nuys 34

Thacher 59, Santa Clara 57

High School Girls Basketball:

Oak Park 67, Dos Pueblos 29: Carly Letendre scored 14 points for Chargers.

Ventura 58, Chaminade 36: Kai Staniland 23 points for Cougars

Oxnard 58, Moorpark 15: Gia Angell 17 points for Yellowjackets

Thousand Oaks 52, Orcutt Academy 47

St. Bonaventure 53, Newbury Park: 40 Sophia Fernandez 23 points for Seraphs

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

