Santa Maria Regional Transit Announces Route Modifications To Meet Growing Rider Demands
Below is a press release from the City of Santa Maria regarding modifications made to Santa Maria Regional Transit to meet growing community needs.
SANTA MARIA, Calif. (KEYT) – Starting Wednesday, July 1ˢᵗ, Santa Maria Regional Transit (SMRT) will implemen targeted service updates across its transit network. These route adaptations come in direct response to shifting neighborhood developments, changing passenger travel patterns, and overall ridership tracking roughly 10 percent higher than the previous year. SMRT will execute the following system improvements to enhance overall routing efficiency and expand localized community access:
- Launch of Route 14: This new service will operate on a 60-minute frequency along West Main Street and Blosser Road. The addition expands transit connectivity to the Neighborhood Walmart and the Community Health Centers (CHC) medical facility. Passengers may also request service to the Santa Maria Airport on this route.
- Realignment of Route 4: Operating on a 60-minute frequency, Route 4 will adjust its terminus destination directly to the Crossroads Shopping Center. This modification gives transit riders more direct and efficient access to retail, dining, and commercial destinations along Betteravia Road.
- Enhancements to Route 5: Schedules will adjust to a more accurate 60-minute frequency. The line will integrate two brand-new bus stops positioned to directly serve residents at the Santa Maria Studios senior living community.
By continuously aligning bus schedules with municipal expansion and real-time transit data, SMRT provides a more reliable, safe, and intelligent transit infrastructure for current and future riders. These upcoming changes are all available on the rideSMRT.org website and the Summer Edition Riders Guide. Questions may be directed to the Department of Public Works at (805) 925-0951 extension 2480.
Traducción al español:
A partir del miércoles 1º de julio, el Tránsito Regional de Santa Maria (SMRT, por sus siglas en inglés) implementará actualizaciones de servicio focalizadas en toda su red de transporte. Estas adaptaciones en las rutas surgen en respuesta directa a los nuevos desarrollos en los vecindarios, a los cambios en los patrones de viaje de los pasajeros y a un aumento general en el número de usuarios, el cual es aproximadamente un 10 por ciento mayor en comparación con el año anterior. SMRT ejecutará las siguientes mejoras en el sistema para incrementar la eficiencia general de los recorridos y expandir el acceso comunitario a nivel local:
- Lanzamiento de la Ruta 14: Este nuevo servicio operará con una frecuencia de 60 minutos a lo largo de West Main Street y Blosser Road. La adición expande la conectividad del transporte público hacia el Walmart local y las instalaciones médicas de los Centros de Salud Comunitarios (CHC, por sus siglas en inglés). Los pasajeros también podrán solicitar un servicio directo y bajo demanda hacia el Aeropuerto de Santa María.
- Realineación de la Ruta 4: Operando con una frecuencia de 60 minutos, la Ruta 4 ajustará su destino final directamente hacia el centro comercial Crossroads Shopping Center. Esta modificación brindará a los pasajeros de transporte público un acceso más directo y eficiente a los destinos comerciales, tiendas y restaurantes a lo largo de Betteravia Road.
- Mejoras en la Ruta 5: Los horarios se ajustarán a una frecuencia más precisa de 60 minutos para estabilizar los tiempos de operación. La línea incorporará dos nuevas paradas de autobús, ubicadas estratégicamente para brindar servicio directo a los residentes de la comunidad de viviendas para personas mayores de Santa Maria Studios
Al alinear continuamente los horarios de los autobuses con la expansión municipal y los datos de tránsito en tiempo real, SMRT proporciona una infraestructura de transporte más confiable, segura e inteligente para los pasajeros actuales y futuros. Todos estos cambios próximos están disponibles en el sitio web rideSMRT.org y en la Guía del usuario del autobús, edición de verano. Las preguntas pueden dirigirse a la Oficina de Obras Públicas al (805) 925-0951, extensión 2480.
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