Santa Maria Regional Transit Announces Route Modifications To Meet Growing Rider Demands

Below is a press release from the City of Santa Maria regarding modifications made to Santa Maria Regional Transit to meet growing community needs.

Traducción al español:

A partir del miércoles 1º de julio, el Tránsito Regional de Santa Maria (SMRT, por sus siglas en inglés) implementará actualizaciones de servicio focalizadas en toda su red de transporte. Estas adaptaciones en las rutas surgen en respuesta directa a los nuevos desarrollos en los vecindarios, a los cambios en los patrones de viaje de los pasajeros y a un aumento general en el número de usuarios, el cual es aproximadamente un 10 por ciento mayor en comparación con el año anterior. SMRT ejecutará las siguientes mejoras en el sistema para incrementar la eficiencia general de los recorridos y expandir el acceso comunitario a nivel local:

Lanzamiento de la Ruta 14: Este nuevo servicio operará con una frecuencia de 60 minutos a lo largo de West Main Street y Blosser Road. La adición expande la conectividad del transporte público hacia el Walmart local y las instalaciones médicas de los Centros de Salud Comunitarios (CHC, por sus siglas en inglés). Los pasajeros también podrán solicitar un servicio directo y bajo demanda hacia el Aeropuerto de Santa María.

Realineación de la Ruta 4: Operando con una frecuencia de 60 minutos, la Ruta 4 ajustará su destino final directamente hacia el centro comercial Crossroads Shopping Center. Esta modificación brindará a los pasajeros de transporte público un acceso más directo y eficiente a los destinos comerciales, tiendas y restaurantes a lo largo de Betteravia Road.

Mejoras en la Ruta 5: Los horarios se ajustarán a una frecuencia más precisa de 60 minutos para estabilizar los tiempos de operación. La línea incorporará dos nuevas paradas de autobús, ubicadas estratégicamente para brindar servicio directo a los residentes de la comunidad de viviendas para personas mayores de Santa Maria Studios

Al alinear continuamente los horarios de los autobuses con la expansión municipal y los datos de tránsito en tiempo real, SMRT proporciona una infraestructura de transporte más confiable, segura e inteligente para los pasajeros actuales y futuros. Todos estos cambios próximos están disponibles en el sitio web rideSMRT.org y en la Guía del usuario del autobús, edición de verano. Las preguntas pueden dirigirse a la Oficina de Obras Públicas al (805) 925-0951, extensión 2480.