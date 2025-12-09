Prep Roundup: San Marcos boys soccer and girls basketball take down the Dons
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
Boys Soccer:
San Marcos 3, Santa Barbara 2: Luis Campos scored the game-winning goal in the closing minutes of the Channel League opener for both teams.
Pacifica 3, Dos Pueblos 0
Laguna Blanca 7, Grace 0: Baylor Wilson scored 4 goals
Girls Soccer:
San Marcos 0, Santa Barbara 0
Bishop Diego 2, Laguna Blanca 1: First Cardinals win in almost 2 years
Girls Basketball:
San Marcos 65, Santa Barbara 19: Jada Ahmad scored game-high 22 points
(Lily Ruvalcaba scored 11 points for the Royals. Entenza Design).
Dos Pueblos 50, Oxnard 41: Carly Letendre scored a game-high 25 points
Girls Water Polo:
San Marcos 18, Oxnard 6: Josie Drabik scored 8 goals
Santa Barbara 17, Newbury Park 4: Jules Horton tallied 5 goals