Skip to Content
High School Sports

Prep Roundup: San Marcos boys soccer and girls basketball take down the Dons

D6E_6343
Entenza Design
Royals cruise in Channel League opener
By
Published 11:52 pm

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

Boys Soccer:

San Marcos 3, Santa Barbara 2: Luis Campos scored the game-winning goal in the closing minutes of the Channel League opener for both teams.

Pacifica 3, Dos Pueblos 0

Laguna Blanca 7, Grace 0: Baylor Wilson scored 4 goals

Girls Soccer:

San Marcos 0, Santa Barbara 0

Bishop Diego 2, Laguna Blanca 1: First Cardinals win in almost 2 years

Girls Basketball:

San Marcos 65, Santa Barbara 19: Jada Ahmad scored game-high 22 points

(Lily Ruvalcaba scored 11 points for the Royals. Entenza Design).

Dos Pueblos 50, Oxnard 41: Carly Letendre scored a game-high 25 points

Girls Water Polo:

San Marcos 18, Oxnard 6: Josie Drabik scored 8 goals

Santa Barbara 17, Newbury Park 4: Jules Horton tallied 5 goals

Article Topic Follows: High School Sports

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.