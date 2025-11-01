DP, San Marcos and Buena all win first round CIF-SS D1 boys water polo playoff games
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -
CIF-SS D1 First Round:
Dos Pueblos 13, San Clemente 9
(Grant Nelson scored a team-high 4 goals for Dos Pueblos. Entenza Design).
(Lucas Neushul scored 2 goals as the Chargers advance to quarterfinals. Entenza Design).
Buena 11, Huntington Beach 9
Bulldogs vs DP on Thursday in quarterfinals.
San Marcos 15, San Juan Hills 14 (Sudden-death overtime)
(Royals pick up dramatic road win in San Juan Capistrano. Courtesy photo).
Will Stuart scored the game-winner on penalty shot. He had a game-high 6 goals for San Marcos who plays top-seed Loyola on Thursday in quarterfinals.
Westlake 11, Beckman 6
Warriors vs Harvard-Westlake in Thursday quarterfinals.