DP, San Marcos and Buena all win first round CIF-SS D1 boys water polo playoff games

Freshman Channing Wigo had a goal and 3 assists in his playoff debut
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

CIF-SS D1 First Round:

Dos Pueblos 13, San Clemente 9

(Grant Nelson scored a team-high 4 goals for Dos Pueblos. Entenza Design).

(Lucas Neushul scored 2 goals as the Chargers advance to quarterfinals. Entenza Design).

Buena 11, Huntington Beach 9

Bulldogs vs DP on Thursday in quarterfinals.

San Marcos 15, San Juan Hills 14 (Sudden-death overtime)

(Royals pick up dramatic road win in San Juan Capistrano. Courtesy photo).

Will Stuart scored the game-winner on penalty shot. He had a game-high 6 goals for San Marcos who plays top-seed Loyola on Thursday in quarterfinals.

Westlake 11, Beckman 6

Warriors vs Harvard-Westlake in Thursday quarterfinals.

