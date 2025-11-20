Skip to Content
Prep wrap up in girls basketball, girls water polo, and soccer

San Marcos wins season opener in girls basketball
Published 11:57 pm

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

High School Girls Basketball:

San Marcos 57, Righetti 52 (Schow 13 pts, Ahmad 12 pts)

Dos Pueblos 75, Moorpark 25 (Letendre: 30 pts, 8 stls, 7 ast)

Laguna Blanca 25, Dunn 23

Santa Ynez 47, Nipomo 32

Ventura 63, Saugus 43 (Brinley Anderson: 21 pts, 10 reb)

Trinity Classical Academy 55, Buena 28

Bird Cage Classic Day 2:

Bishop Diego 46, Lompoc 43 (Jaymi Coronado: 25 pts)

Santa Barbara 47, Valley Christian 42 (Amelia Lopez 19 pts, 8 ast, 6 reb)

Carpinteria 61, East Bakersfield 49 (Charlotte Cooney 23 pts, Jamaica Cook 16 reb)

Girls Water Polo:

San Marcos 13, Rio Mesa 5

Girls Soccer:

Ventura 8, Thacher 1

Boys Soccer:

San Marcos 2, Pioneer Valley 0

Laguna Blanca 5, Lompoc 0

Mike Klan

