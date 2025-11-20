Prep wrap up in girls basketball, girls water polo, and soccer
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -
High School Girls Basketball:
San Marcos 57, Righetti 52 (Schow 13 pts, Ahmad 12 pts)
Dos Pueblos 75, Moorpark 25 (Letendre: 30 pts, 8 stls, 7 ast)
Laguna Blanca 25, Dunn 23
Santa Ynez 47, Nipomo 32
Ventura 63, Saugus 43 (Brinley Anderson: 21 pts, 10 reb)
Trinity Classical Academy 55, Buena 28
Bird Cage Classic Day 2:
Bishop Diego 46, Lompoc 43 (Jaymi Coronado: 25 pts)
Santa Barbara 47, Valley Christian 42 (Amelia Lopez 19 pts, 8 ast, 6 reb)
Carpinteria 61, East Bakersfield 49 (Charlotte Cooney 23 pts, Jamaica Cook 16 reb)
Girls Water Polo:
San Marcos 13, Rio Mesa 5
Girls Soccer:
Ventura 8, Thacher 1
Boys Soccer:
San Marcos 2, Pioneer Valley 0
Laguna Blanca 5, Lompoc 0