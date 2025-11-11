Santa Barbara Dons celebrate top 150 athletes of all-time
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) - The top 150 Santa Barbara High School athletes of all-time were honored at the Santa Barbara Club hosted by the Dons Ye Old Gang and the school's alumni association.
4-Time NFL Pro Bowl quarterback Randall Cunningham and 3-time Olympic Gold medal winning volleyball player Karch Kirlay were some of the bigger stars that attended the gala.
Cunningham graduated from Santa Barbara High in 1981 while Kiraly was a 1978 Dons graduate.
The following day Cunningham held a kids-only event at the very Santa Barbara downtown Boys & Girls Club that helped Randall develop important life skills while he was growing up.
He threw the football to kids and also signed autographs.
The 150 top athletes coincides with Santa Barbara High School celebrating 150 years of being opened, making it one of the oldest high schools in California.
Here is a complete list of the 150 Dons greatest athletes in school history.
John Whittemore Track and Field 1918
Keith Gledhill Tennis 1928
Mike Dimas Football 1930
Robert Eugene Lillard Baseball 1931
Lou Tsoutsouvas Football 1933
Harry McLaughlin Basketball 1936
Bill Peters Football 1937
Dario Castagnola Football 1938
Thomas Kruger Tennis 1939
Chuck Sylvester Football 1940
Gene Mangini Baseball 1941
Doug Spence Football 1941
Peter Zucco Football 1941
Eldon Ford Tennis 1943
Alex Bravo Football 1949
Eddie Mathews Baseball 1949
Gene Bowman Football 1950
Marshall Howe Football 1950
Del Mora Football 1950
Peter O’Garro Football 1950
Marv Goux Football 1951
Neill Wright Baseball 1952
Gates Foss Track and Field 1953
Payne Green Basketball 1953
John Osborne Baseball 1953
Bill “Gabe” Arellanes Baseball 1954
Ernie Zampese Football 1954
Al Geiberger Golf 1955
Rino Filippin Baseball 1955
Rodger Schmandt Baseball 1957
Bill Oakley Baseball 1958
Hayward Williams Football 1958
Bob Looney Basketball 1959
Rod Dowhower Football 1961
Johnny Gilbert Track and Field 1961
Gary Hart Football 1961
Jim Murphy Football 1961
Manuel Robledo Football 1962
Jeff Jameson Baseball 1963
Victor Bartolome Basketball 1966
Joseph Charles Núñez Football 1966
Dave Thompson Baseball 1967
Grady Hurst Football 1968
Bob “Bigman” Pointer Football 1968
Sam Cunningham Football 1969
Eddie Bowman Baseball 1970
Booker Brown Football 1970
Earl Pointer Football 1970
Jamaal Wilkes Basketball 1970
Don Ford Basketball 1971
Alton Hayes Football 1971
Alfonso Guzman Soccer 1972
Russ Hafferkamp Water Polo 1972
AC Cunningham Football 1973
Philip Pipersburg Track and Field 1973
Steve Dudley Football 1975
Craig Gilbert Basketball 1975
James Hunter Football 1976
Vaune Kadlubek Water Polo 1976
Jesse Orosco Baseball 1976
Rudy Ybarra Soccer 1976
Steve Crandell Basketball 1977
Gus Guzman Soccer 1977
Tony Gilbert Track and Field 1978
John Hanley Volleyball 1978
Karch Kiraly Volleyball 1978
Cindy Schmandt Cross Country 1979
Mike Falberg Tennis 1980
Alison Hardy Tennis 1980
Eric Sappenfield Cross Country 1980
Mark Wooldridge Tennis 1980
Mark Basham Tennis 1981
Lynn Carpenter Cross Country 1981
Baraza Thomas Cross Country 1981
Randall Cunningham Football 1981
Lisa Strand Volleyball 1981
Kelly Strand Volleyball 1981
Tom Curren Surfing 1982
Kim Mearig Surfing 1982
Paul Nicholson Football 1982
Sally Ostrander Tennis 1982
Colleen Patton Tennis 1982
Lola Trenwith Tennis 1982
Karl Tucker Volleyball 1982
Jason Gamble Football 1983
Holly Ford Basketball 1984
Pete Kwiatkowski Football 1984
Lee Nelson Volleyball 1985
Dina Trenwith Tennis 1985
Tim Trigueiro Tennis 1985
Brian Alderman Swimming 1986
Kevin Bolden Football 1986
Dante Robinson Football 1987
Shannon Frowiss Basketball 1988
Paul Johnson Basketball 1988
Faha Banks Basketball 1989
Paul Perkins Football 1989
Stephanie Rempe Soccer 1989
Janelle Thompson Basketball 1989
Julie Whalen Volleyball 1989
Simon Banks Football 1990
David Fischer Volleyball 1990
Kristen Knapp Basketball 1990
Kerry Lawyer Track and Field 1990
David Palmer Basketball 1990
Poncho Renteria Football 1990
Chris Sanchez Football 1990
Matt Renshaw Volleyball 1992
Alex Decret Tennis 1993
Torlando Bolden Football 1994
Lindsay Gassner Swimming 1994
Linnea Mendoza Volleyball 1994
Khalid Hurst Football 1995
Brad Kittredge Water Polo 1995
Carlos Morales Soccer 1995
Mike Garrett Basketball 1996
Pilar Montgomery Tennis 1996
Phillip Pipersburg Jr. Track and Field 1996
Ryan Spilborghs Baseball 1998
Sarita Yardi Tennis 1998
Greg Snyder Water Polo 1999
Thalia Munro Water Polo 2000
Matt Vasquez Baseball 2000
Lisa Willett Basketball 2000
Aaron López Soccer 2002
Santiago Aguirre Basketball 2003
Dylan Axelrod Baseball 2003
Brian Snyder Water Polo 2003
Taylor Rochestie Basketball 2004
Tyler Wilson Water Polo 2004
Kami Craig Water Polo 2005
Cord Phelps Baseball 2005
Carson Clark Volleyball 2007
Kelly Easterday Water Polo 2007
Kristen Dealy Volleyball 2008
Roberto Nelson Basketball 2009
John Uribe Football 2009
Shane Lebow Golf 2010
Jose “Tony” Alfaro Soccer 2011
Bolden Brace Basketball 2016
Kevin Gowdy Baseball 2016
Amber Melgoza Basketball 2016
Sawyer Rhodes Water Polo 2017
Ben Roach Soccer 2018
Will Rottman Volleyball 2019
Bryce Warrecker Baseball 2020
Pepper Marks Wrestler 2023
Andreas Dybdahl Cross Country 2024
Carter Battle Track and Field 2025
Kai Mault Football 2025
Luke Zuffelato Basketball 2025
The Top 150 selection process included an esteemed committee which included all of the athletic directors since 1990, coaches, local sports journalists and alumni.