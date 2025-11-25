Skip to Content
News

Prep basketball roundup: San Marcos work overtime in season opener

D6E_4108
Entenza Design
Royals overcome a slow start and edge Oak Park
By
New
Published 11:23 pm

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

High School Boys Basketball:

San Marcos 47, Oak Park 46 (overtime): Aidan Conlan scored 14 points to lead the Royals to a season-opening overtime home win over Oak Park

Dos Pueblos 88, Lompoc 41: Wyatt Gardiner and Jordan Zamora each scored 19 points as DP opened the season with a lopsided road win.

High School Girls Basketball:

Dos Pueblos 78, San Luis Obispo 35: Carly Letendre scored 33 points as DP improved to 4-1 with a road win. The Chargers had 27 steals.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.