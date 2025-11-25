Prep basketball roundup: San Marcos work overtime in season opener
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
High School Boys Basketball:
San Marcos 47, Oak Park 46 (overtime): Aidan Conlan scored 14 points to lead the Royals to a season-opening overtime home win over Oak Park
Dos Pueblos 88, Lompoc 41: Wyatt Gardiner and Jordan Zamora each scored 19 points as DP opened the season with a lopsided road win.
High School Girls Basketball:
Dos Pueblos 78, San Luis Obispo 35: Carly Letendre scored 33 points as DP improved to 4-1 with a road win. The Chargers had 27 steals.