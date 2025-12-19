Noticias de la Costa Central 12-19-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Una persona muere tras choque fatal en Ventura

Una persona murió tras un accidente vehicular ocurrido la madrugada del jueves en Ventura.

El choque de un solo vehículo ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en Fairview Road, cuando el automóvil se salió del camino por razones que aún se investigan.

En el vehículo viajaban tres personas. Dos de los ocupantes fueron trasladados a un hospital cercano y se reportan en condición estable. La tercera persona fue declarada muerta en el lugar del accidente.

Las autoridades continúan investigando las causas del choque.

Sable Offshore obtiene victoria regulatoria

El gobierno federal asumió el control de los oleoductos de Sable Offshore en los condados de Santa Bárbara y Kern, tras ser clasificados como interestatales. Esto revoca la supervisión del jefe de bomberos del estado de California.

Aun así, el Centro de Defensa Ambiental advierte que, aunque el gobierno federal permita reiniciar las operaciones, Sable Offshore necesitará otras aprobaciones obligatorias para operar de manera legal.