Flujo marino regresa, clima más fresco y lluvioso la próxima semana

La alta presión comenzará a desplazarse hacia el sur hoy, trayendo el regalo perfecto de Navidad: temperaturas más frescas para el día de Navidad. El viernes comenzará mayormente despejado y, para la tarde y noche, se espera que se forme la capa marina.

Las temperaturas estarán en los 70s para los valles y zonas del interior, y entre los altos 60s y bajos 70s en la costa. A pesar del descenso, las temperaturas seguirán por encima del promedio para esta época del año. La nubosidad aumentará el domingo y lunes y, debido a la actividad de lluvias en el noroeste del Pacífico este fin de semana, algunos remanentes y nubes densas podrían desplazarse hacia el sur, generando una ligera posibilidad de lluvia o llovizna en el condado de San Luis Obispo el domingo. Las probabilidades se mantienen bajas, entre el 10% y el 20%.

Un sistema de tormenta fuerte tiene previsto llegar para la tarde del martes, trayendo lluvias intensas el martes y miércoles. Tome precauciones, especialmente durante los traslados vespertinos y los viajes. El Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando un sistema potente.