Detenida persona de interés tras tiroteo en la Universidad Brown

Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles sobre la persona de interés detenida tras el tiroteo ocurrido el sábado en la Universidad Brown, en Providence, Rhode Island, al señalar que revelar información podría entorpecer la investigación.

Mientras tanto, la comunidad estudiantil y residentes de Providence se reunieron en una vigilia para honrar a las víctimas del ataque. Testigos relataron momentos de pánico cuando estudiantes y personal huyeron del edificio de ingeniería, donde un pistolero abrió fuego alrededor de las 4 de la tarde.

Durante varias horas, la universidad y vecindarios cercanos al centro de Providence permanecieron bajo cierre preventivo, mientras más de 400 oficiales participaron en el operativo para identificar y detener al sospechoso.

Autoridades confirmaron que una persona de interés está bajo custodia y que continúan recopilando evidencia para presentar cargos ante la corte. Los dos fallecidos aún no han sido identificados. De los nueve estudiantes heridos, uno permanece en condición crítica, siete están estables y uno fue dado de alta.

El jefe de la policía de Providence pidió la colaboración del público y confirmó que el FBI participa en la investigación. Expertos señalan que ahora se analizan dispositivos electrónicos, posibles vínculos y si hubo más personas involucradas.

La Universidad Brown anunció la suspensión de operaciones por el resto del semestre, a pesar de que aún quedaban algunos días de exámenes finales.