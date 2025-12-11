Lo Que Realmente Significa el FIFA Pass para el Mundial 2026

El FIFA Pass no da entrada automática a Estados Unidos; únicamente prioriza las citas consulares para quienes ya tienen boletos para un partido del Mundial 2026. Sin embargo, tener ese boleto no garantiza la aprobación de la visa ni asegura entrar al país. Según la abogada de inmigración Kelley Ortega, este sistema solo ofrece una manera de obtener una entrevista sin tener que asumir gastos adicionales antes de saber si la visa será aprobada.

Para responder a la demanda, el Departamento de Estado añadió más personal en embajadas y consulados con alto volumen de solicitudes, pero la decisión final sigue siendo caso por caso. Ortega recuerda que los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos: pagar la solicitud, presentarse a la entrevista y demostrar que califican.

La abogada advierte que muchos creen que el FIFA Pass es un pase especial, lo que puede generar falsas expectativas para quienes no cumplen con los requisitos tradicionales de la visa. También explica que siempre se debe demostrar que la persona tiene motivos para regresar a su país, como trabajo, estudios, bienes o un negocio.

Otro riesgo es comprar un boleto solo para intentar obtener una cita; el oficial consular podría investigar más y pedir evidencia adicional sobre el propósito del viaje. En resumen, aunque hay más personal y más citas disponibles, ni el boleto del Mundial ni el FIFA Pass garantizan la aprobación de la visa.