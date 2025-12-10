Protege los dispositivos de tus hijos esta temporada

Estamos en la temporada en la que muchas familias compran juguetes electrónicos y aparatos tecnológicos para sus hijos. Pero, ¿sabes cómo proteger esos dispositivos de los piratas cibernéticos?

Según Gema de las Heras, portavoz de la Comisión Federal de Comercio, la seguridad en línea empieza desde casa, “No solo debemos proteger nuestros propios dispositivos, sino también los de nuestros hijos para evitar que piratas informáticos o estafadores asechen su información”.

Cualquier aparato con acceso a internet como computadoras, tabletas, celulares o incluso juguetes inteligentes, puede ser vulnerable.

Los controles parentales pueden ayudar a reforzar buenos hábitos en línea y crear espacios más seguros para que los niños aprendan y jueguen, explica Carolina Cruz.

Además, estos controles pueden evitar compras no autorizadas.

Gema de las Heras advierte, “Si no deshabilita las compras dentro de las aplicaciones o no pone una contraseña, su hijo podría hacer cargos inesperados sin querer”.