Buscan víctimas tras ataque a iglesia en Grand Blanc, Michigan

GRAND BLANC, Michigan - Las autoridades investigan un ataque en una iglesia mormona en Grand Blanc, Michigan, donde un hombre armado disparó contra los fieles y luego prendió fuego al templo.

Hasta el momento, se reportan cuatro muertos y ocho heridos, aunque podrían ser más. Los investigadores revisan los escombros en busca de más víctimas.

La policía informó que el atacante estrelló un vehículo contra la iglesia antes de disparar y prender fuego al edificio.

James Deir, agente especial de la ATF en Detroit, señaló que todo indica que el sospechoso usó algún acelerante, probablemente gasolina, para incendiar la iglesia.

El sospechoso, identificado como Thomas Jacob Sanford, un veterano de 40 años de Burton, Michigan, fue abatido ocho minutos después de la primera llamada de emergencia.

Un superviviente del ataque relató: “Cuando vi la pistola y escuché los disparos, sentí mucho miedo… mientras corría, esperaba recibir una bala en la espalda o las piernas”.

Sanford se graduó de una escuela local, sirvió en los Marines de 2004 a 2008 y participó en la Operación Libertad Iraquí. No pronunció palabra alguna durante el ataque.