Noticias más importantes de la Costa Central

COSTA CENTRAL, Calif. -

Arresto en la preparatoria Righetti

La policía arrestó el lunes a un estudiante en la preparatoria Righetti, en Orcutt.

Según las autoridades, el joven tenía vaporizadores de marihuana y un arma cargada.

La situación generó preocupación entre padres de familia, quienes expresaron sus temores en redes sociales. Algunos incluso decidieron no enviar a sus hijos a clases al día siguiente.

El alguacil del condado aseguró que se trató de un caso aislado.

Simulacro en el Aeropuerto de Santa Bárbara

Un simulacro de emergencia en el aeropuerto de Santa Bárbara movilizó a numerosos equipos de primera respuesta. El ejercicio se centró en la atención de un avión accidentado.

Decenas de voluntarios participaron como “víctimas”, con maquillaje realista para recrear la escena. Los equipos de apoyo se encargaron de atender a los sobrevivientes y manejar combustible y materiales peligrosos.