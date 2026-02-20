CIF-CS Girls Basketball and Soccer semifinal results
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
CIF-Central Section Girls Basketball Semifinal:
Division 3: Shafter 52, Morro Bay 34
Division 4: Tulare Union 43, Atascadero 26
Division 5: Santa Ynez 62, Coalinga 55
CIF-Central Section Boys Soccer Semifinal:
Division 2: Liberty 2, Righetti 1
Division 5: Nipomo 4, Orosi 0 (Titans host Dos Palos in championship match on Wednesday, February 25)
Dos Palos 5, St. Joseph 1
CIF-Central Section Girls Soccer Semifinal:
Division 4: Sierra Pacific 2, Templeton 1