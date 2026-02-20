Skip to Content
CIF-CS Girls Basketball and Soccer semifinal results

CIF CENTRAL
Semifinal results in girls basketball plus boys and girls soccer
Published 10:12 pm

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

CIF-Central Section Girls Basketball Semifinal:

Division 3: Shafter 52, Morro Bay 34

Division 4: Tulare Union 43, Atascadero 26

Division 5: Santa Ynez 62, Coalinga 55

CIF-Central Section Boys Soccer Semifinal:

Division 2: Liberty 2, Righetti 1

Division 5: Nipomo 4, Orosi 0 (Titans host Dos Palos in championship match on Wednesday, February 25)

Dos Palos 5, St. Joseph 1

CIF-Central Section Girls Soccer Semifinal:

Division 4: Sierra Pacific 2, Templeton 1

