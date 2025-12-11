Prep Roundup: SB boys soccer blanks DP, Ventura outlasts Chargers in girls hoops
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
Channel League Girls Basketball:
Ventura 80, Dos Pueblos 70: Kailee Staniland: 33 pts, 10 ast for Cougars; Carly Letendre: 27 pts for Chargers.
San Marcos 66, Rio Mesa 65 (3OT)
Pacifica 53, Santa Barbara 13
Channel League Boys Basketball:
San Marcos 62, Rio Mesa 29: Koji Hefner: 14 points for Royals.
Santa Barbara 79, Pacifica 40:
(Owen Horn scored 17 points in Dons win. Entenza Design).
(Levi Oakes scored 13 points in home-opening win for Dons. Entenza Design).
Channel League Boys Soccer:
Santa Barbara 1, Dos Pueblos 0: Irving Garcia scored in 61st minute.
San Marcos 0, Oxnard 0:
Rio Mesa 1, Pacifica 0: Aiden Gonzalez scored goal in first half.
Channel League Girls Soccer:
Dos Pueblos 3, Santa Barbara 1: Goals by Burgess, Siedel and Ferro for Chargers.
San Marcos 1, Oxnard 1: Cami Sparks scored for Royals.
Buena 3, Ventura 2: Goals by Padilla, Barajas and Fenley for Bulldogs.
Girls Water Polo: Villa Park Tournament:
San Marcos 23, Huntington Beach 13
San Marcos 20, El Segundo 8: Charlotte Raisin totaled 12 goals in two games for Royals.
Dos Pueblos 19, Mt. Carmel 3: Kyra Jones 5 goals for Chargers.