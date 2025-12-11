Skip to Content
Prep Roundup: SB boys soccer blanks DP, Ventura outlasts Chargers in girls hoops

Kai Staniland scores 33 points in Cougars win
11:38 pm
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

Channel League Girls Basketball:

Ventura 80, Dos Pueblos 70: Kailee Staniland: 33 pts, 10 ast for Cougars; Carly Letendre: 27 pts for Chargers.

San Marcos 66, Rio Mesa 65 (3OT)

Pacifica 53, Santa Barbara 13

Channel League Boys Basketball:

San Marcos 62, Rio Mesa 29: Koji Hefner: 14 points for Royals.

Santa Barbara 79, Pacifica 40:

(Owen Horn scored 17 points in Dons win. Entenza Design).

(Levi Oakes scored 13 points in home-opening win for Dons. Entenza Design).

Channel League Boys Soccer:

Santa Barbara 1, Dos Pueblos 0: Irving Garcia scored in 61st minute.

San Marcos 0, Oxnard 0:

Rio Mesa 1, Pacifica 0: Aiden Gonzalez scored goal in first half.

Channel League Girls Soccer:

Dos Pueblos 3, Santa Barbara 1: Goals by Burgess, Siedel and Ferro for Chargers.

San Marcos 1, Oxnard 1: Cami Sparks scored for Royals.

Buena 3, Ventura 2: Goals by Padilla, Barajas and Fenley for Bulldogs.

Girls Water Polo: Villa Park Tournament:

San Marcos 23, Huntington Beach 13

San Marcos 20, El Segundo 8: Charlotte Raisin totaled 12 goals in two games for Royals.

Dos Pueblos 19, Mt. Carmel 3: Kyra Jones 5 goals for Chargers.

Mike Klan

