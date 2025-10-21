CIF-SS girls volleyball first round playoff wrap up: San Marcos and Bishop Diego advance
SANTA BARBARA, Calif. -(KEYT) -
CIF-SS Girls Volleyball First Round Playoffs
D2: San Marcos 3, Murrieta Valley 0 (Royals host Rancho Christian on Thursday 6pm)
D2: Thousand Oaks 3, Sage Hill 1 (T.O. hosts JSerra on Thursday 6pm)
D4: Ventura 3, Rancho Cucamonga 0 (Ventura at Yucaipa on Thursday 6pm)
(Sophie Otte had 13 kills and 4 blocks for Bishop Diego. Entenza Design).
D6: Bishop Diego 3, Indio 0 (BD will host Wiseburn DaVinci on Thursday 6pm)
D6: Wiseburn DaVinci 3, Oxnard 0
D8: Foothill Tech 3, University 1 (FT is at Rancho Alamitos on Thursday 6pm)
D8: Wildwood 3, Valley Christian Academy 0
D10: Thacher 3, Lucerne Valley 0 (Thacher is at Edgewood on Thursday 6pm)
D10: San Luis Obispo Classical 3, Desert Chapel 0 (SLO hosts Desert Hot Springs Thursday 6pm)