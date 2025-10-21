Skip to Content
CIF-SS girls volleyball first round playoff wrap up: San Marcos and Bishop Diego advance

San Marcos advances to second round in CIF playoffs
By
New
Published 11:49 pm

SANTA BARBARA, Calif. -(KEYT) -

CIF-SS Girls Volleyball First Round Playoffs

D2: San Marcos 3, Murrieta Valley 0 (Royals host Rancho Christian on Thursday 6pm)

D2: Thousand Oaks 3, Sage Hill 1 (T.O. hosts JSerra on Thursday 6pm)

D4: Ventura 3, Rancho Cucamonga 0 (Ventura at Yucaipa on Thursday 6pm)

(Sophie Otte had 13 kills and 4 blocks for Bishop Diego. Entenza Design).

D6: Bishop Diego 3, Indio 0 (BD will host Wiseburn DaVinci on Thursday 6pm)

D6: Wiseburn DaVinci 3, Oxnard 0

D8: Foothill Tech 3, University 1 (FT is at Rancho Alamitos on Thursday 6pm)

D8: Wildwood 3, Valley Christian Academy 0

D10: Thacher 3, Lucerne Valley 0 (Thacher is at Edgewood on Thursday 6pm)

D10: San Luis Obispo Classical 3, Desert Chapel 0 (SLO hosts Desert Hot Springs Thursday 6pm)

