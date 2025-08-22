Local high school and college results from Thursday, August 21
SANTA BARBARA, Calif. -
Men's College Soccer:
Oregon State 3, UCSB 0
San Jose State 2, Cal Poly 0
Women's College Soccer:
UCSB 2, Cal Baptist 0
Cal Poly 0, Fresno State 0
High School:
Girls Volleyball:
Bishop Diego 3, Santa Barbara 1
Oaks Christian 3, San Marcos 2
Royal 3, Dos Pueblos 0
Villanova Prep 3, Laguna Blanca 0
Rio Mesa 3, Santa Paula 1
Agoura 3, Moorpark 2
Girls Flag Football:
Dos Pueblos 34, Lompoc 0
Buena 19, St. Bonaventure 7
Girls Tennis:
Cate 10, Dos Pueblos 8
Boys Water Polo:
Dos Pueblos 18, Arroyo Grande 10