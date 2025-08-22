Skip to Content
Local high school and college results from Thursday, August 21

Bishop Diego beat the Dons in four sets
Published 12:33 am

SANTA BARBARA, Calif. -

Men's College Soccer:

Oregon State 3, UCSB 0

San Jose State 2, Cal Poly 0

Women's College Soccer:

UCSB 2, Cal Baptist 0

Cal Poly 0, Fresno State 0

High School:

Girls Volleyball:

Bishop Diego 3, Santa Barbara 1

Oaks Christian 3, San Marcos 2

Royal 3, Dos Pueblos 0

Villanova Prep 3, Laguna Blanca 0

Rio Mesa 3, Santa Paula 1

Agoura 3, Moorpark 2

Girls Flag Football:

Dos Pueblos 34, Lompoc 0

Buena 19, St. Bonaventure 7

Girls Tennis:

Cate 10, Dos Pueblos 8

Boys Water Polo:

Dos Pueblos 18, Arroyo Grande 10

Santa Barbara

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12.

