CIF-SS first round playoff results

SANTA BARBARA, Calif.- Here are local playoff results from Saturday action in girls basketball, soccer and water polo. Not all results have come in yet.

Girls Basketball:

D1: Camarillo 85 Cajon 42

Oxnard 70 St. Anthony 67

ML King 45 Ventura 43

D2AA: Santa Barbara 37 San Dimas 35

Pacifica 57 La Serna 47

D3A: Dos Pueblos 44 Schurr 32

Montclair 47 St. Bonaventure 26

D4AA: West Ranch 77 Santa Paula 57

D5AA: Santa Maria Valley Christian 44 Thacher 29

Girls Soccer:

D2: Oxnard 1 South Torrance 0

D3: Santa Barbara 4 Eastside 0

D4: Ventura 2 Beverly Hills 0

Cabrillo 2 Santa Paula 0

D7: Bishop Diego 9 Calvary Chapel Downey 0

Girls Water Polo

D1: Harvard Westlake 10 Santa Barbara 3

D2: Glendora 8 Ventura 5

D4: Oxnard 9 Brea Olinda 4

Cypress 7 Camarillo 6