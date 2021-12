Zuffelato, Urzua and Smith honored with CIF Player of the Year awards

SANTA BARBARA, Calif. - To the victor goes the spoils.

The CIF-Southern Section announced their Player of the Year, Coach of the Year and All-CIF Team honors in girls volleyball and boys water polo and several local athletes who won championships were honored.

Santa Barbara High School senior Emma Zuffelato is named CIF-SS Division 6 Player of the Year after leading the Dons girls volleyball to their first CIF-Southern Section crown since 2008.

Bishop Diego freshman Eliana Urzua claimed the CIF-SS Division 7 Player of the Year as she helped the Cardinals win their first girls volleyball CIF-Southern Section championship since 1979.

The Cardinals Dillan Bennett was named CIF-SS Division 7 Coach of the Year in girls volleyball.

In boys water polo Carpinteria High School sophomore Asher Smith was named CIF-SS Division 5 Co-Player of the Year after leading the Warriors to the programs first southern section title.

Carpinteria's Stephen Kim is the D5 Coach of the Year.

Here are the All-CIF teams in girls volleyball and boys water polo for all of the divisions:

Girls Volleyball

DIVISION 1

Player of the Year – Ella Rubin, Marymount (12) OH

Coach of the Year – Cari Klein, Marymount

NAME/SCHOOL POSITION YEAR Torrey Stafford, Marymount OH 11 Shanelle Puetz, Mater Dei S 12 Jordyn Schilling, Mater Dei OH 12 Kennedy Hill, Harvard Westlake MB 12 Mele Corral-Blagojevich, Redondo Union OH 11 Claire Little, Vista Murrieta OH 11 Laura Williams, Lakewood OPP 12 Olivia Babcock, Sierra Canyon OH/OPP 11 Charlie Fuerbringer, Mira Costa S 10 Sienna Noordermeer, Village Christian S 12 Abigail Brown, San Clemente MB 12

DIVISION 2

Player of the Year – Kendra Duffey, Aliso Niguel (12) OH

Coach of the Year – Richelle Whiting, Aliso Niguel

NAME/SCHOOL POSITION YEAR Brooke Pattschul, Aliso Niguel MB 12 Haylee LaFontaine, Huntington Beach OH 10 Lillian Perkins, Huntington Beach OPP 12 Emerson Wilford, Beckman OH 12 Sophia Reavis, Laguna Beach OH 12 Kaci De Maria, Palos Verdes OH 9 Ashley Li, La Salle OH 11 Dani Thomas-Nathan, La Salle OH 12 Brooklyn Goedhart, Ontario Christian S 11 Zoe Morales, Bishop Montgomery L 11 Ellie Hanson, Tesoro OH 12

DIVISION 3

Player of the Year – Koko Kirsch, El Toro (11) OH

Coach of the Year – Gus Culver, El Toro

NAME/SCHOOL POSITION YEAR Maia Nieman, El Toro OH 11 Brooklyn Kostoff, El Toro S 10 Hannah Glick, JSerra L 12 Julia Kakkis, JSerra OH/OPP 10 Iye Okolo, Etiwanda MB 12 Brooke Hansen, Etiwanda S 9 Kaylie Stewart, Mission Viejo OH 12 Samantha Lister, Mission Viejo S 12 Anabel Kotzakov, Newport Harbor OPP 11 Paige Buzzerio, Orange Lutheran OH 11 Jayla Shanks, Santiago/Corona OPP 12 Brooke McKee, Upland OH 12

DIVISION 4

Player of the Year – Londyn Wijay, Alemany

Coach of the Year – Morgan Wijay, Alemany

NAME/SCHOOL POSITION YEAR Havyn Rolle, Alemany MB 10 Kyla Firestone, Alemany S 10 Lucia Scalamandre, Oaks Christian MB 12 Mika Josue, Oaks Christian S 12 Isabella Martinez, Chaminade OH 12 Kristen Alvandian, Chaminade L 11 Milani Lee, Saugus S 11 Marly Smith, El Segundo OH 11 Catherine Porter, Los Altos OH 12 Chase Hoon, Arcadia MB 11 Maddison Digiorgio, Serrano OH 11 Kayla Murdoch, Thousand Oaks OH 12

DIVISION 5

Player of the Year – Kiana Greer, Torrance (9) OH

Coach of the Year – Richell Squire, Torrance

NAME/SCHOOL POSITION YEAR Kalyssa Blacksheer, Torrance MB 6 Tehya Chadwick, Chino Hills OH 12 Tate Drageset, Buckley OH 9 Mayra Gonzales, Warren OH 11 Paige Gutowski, Chino Hills L 12 Anika Huelskamp, Oxnard OH 12 Ashley Johnson, Nordhoff OH 12 Madison Moore, Crean Lutheran OH 11 Casandra Paul, Torrance S 12 Annelise Rising, Mayfield OH 12 Jasmine Soto, Schurr S 11 Julia Tolstova, Redlands OH 10

DIVISION 6

Player of the Year – Emma Zuffelato, Santa Barbara (12) OH

Coach of the Year – Adelaida Picon, El Rancho

NAME/SCHOOL POSITION YEAR Shae Delany, Santa Barbara OH 11 Carolina Koceman, Santa Barbara L 12 Roselia Cazares Gonzales, El Rancho OH 12 Yammile Picon, El Rancho S 11 Litzy Guerrero, El Rancho MB 12 Mia Delahoussaye, South Hills OH 11 Sierra Suttle, Irvine S 12 Gia Frank, Oakwood Opp 11 Gina Decas, St. Bonaventure Opp 11 Karina Biel, Sacred Heart of Jesus OH 11 Ashley Davis, Providence/Burbank OH 12 Jennifer Santiago, Katella L 12

DIVISION 7

Player of the Year – Eliana Urzua, Bishop Diego (9) OH

Coach of the Year – Dillan Bennett, Bishop Diego

NAME/SCHOOL POSITION YEAR Alina Urzua, Bishop Diego Opp/OH 12 Amy Mancinelli, Bishop Deigo S 12 Emma Coglizer, Bishop Diego L 11 Sofia Morton, Capistrano Valley Christian MB 11 Mikenna Henjum, Capistrano Valley Christian OH 10 Addi Williams, Capistrano Valley Christian S 9 Maliyah LaBrie, Hillcrest OH 11 Lorelei Hobbis, Costa Mesa OH 12 Shelby Reese, St. Monica Catholic OH 12 Ruby Uchytil, Estancia OH 12 Melanie Hernandez, Coachella Valley OH 12 Brianna Delval, Indio OH 12

DIVISION 8

Player of the Year – Kaysa Brown, Santa Clarita Christian

Coach of the Year – Darcy Brown, Santa Clarita Christian

NAME/SCHOOL POSITION YEAR Nevaeh Phillips, Santa Clarita Christian OH 12 Hannah Shaffer, Santa Clarita Christian OH 11 Kaylee Yanamine, Wiseburn DaVinci L 12 Isabella Taueeha, Wiseburn DaVinci OH 11 Rebecca Penjoyan, Pacifica Christian/OC MB 11 Carly Kane, Pacifica Christian/OC L 12 Alissa Everman, Big Bear S 12 Kylie Huschka, Big Bear OH 12 Abby Pekruz, Temecula Prep OH 9 Bethany Ma’ae, Rancho Alamitos MB 12 Venus Bush, Moreno Valley S 10 Amethyst Audon, Fairmont Prep OH 12

DIVISION 9

Player of the Year – Maya Coblentz-Brown, Tarbut V’Torah

Coach of the Year – Derek Tran, Tarbut V’Torah

NAME/SCHOOL POSITION YEAR Elizabeth Markham, Tarbut V’Torah OH 12 Ava Kurtz, Tarbut V’Torah S 12 Marissa Heimbaugh, United Christian Academy OH 10 Tamara Aimufia, United Christian Academy Opp 11 Katharine Morones, United Christian Academy L 12 Frances Abu Shanab, Pacifica Christian/SM MB 11 Virginia Soto, Avalon S 12 Vanessa Rodriguez, Avalon L 12 Kendall Wilken, Pacifica Christian/SM OH 11 Eliza Lotu, Silver Valley OH 12 Aubrey Compise, Lutheran/La Verne L 12

Boys Water Polo

OPEN DIVISION

Player of the Year – Ben Liechty, Newport Harbor (11)

Coach of the Year – Ross Sinclair, Newport Harbor

Mason Hunt Newport Harbor 12 Peter Castillo Newport Harbor 10 James Rozolis-Hill Huntington Beach 12 Nikola Mirkovic Huntington Beach 12 Gabriel Haddad (G) Huntington Beach 12 Logan McCarroll Mater Dei 12 Vincent Merk Mater Dei 12 Carter Loth Mater Dei 11 Ilias Stothart Harvard Westlake 12 John Burghardt Harvard Westlake 11 Reed Pantaleon Orange Lutheran 12 Noah Rowe Foothill 12 William Kelly Laguna Beach 12

DIVISION 1

Players of the Year – Trey Rogers, Loyola (12) & Christopher Wazzan, Loyola (12)

Coach of the Year – Erik Healy, Loyola

Will Sanchez Loyola 11 Nolan Roberts Loyola 11 Thomas Leggett Oaks Christian 12 Nehemiah Pavoggi Oaks Christian 10 Gray Carson Wilson/Long Beach 12 Zac Crenshaw Wilson/Long Beach 12 Caleb Francisco Los Alamitos 12 Bernardo Herzer Mira Costa 12 Aidian Olson Palos Verdes 11 Zach Cwiertnia Santa Margarita 12 Ryan Drake Santa Barbara 12 Sean O’Brien Santa Barbara 12

DIVISION 2

Players of the Year – Toring Stanley, Yorba Linda (12)

Coach of the Year – Michael English, Yorba Linda

Luca Smith (G) Redlands East Valley 12 Bryan Lynch Aliso Niguel 12 Reese Jenican Yorba Linda 12 Tyler Armstrong (G) Yorba Linda 12 Nick Lindsey San Juan Hills 12 Gavin Oliver Redlands East Valley 12 Brody Swarm El Dorado 12 Steven Rubly Servite 11 Nico Perna Redlands East Valley 12 Nic Prentice San Marcos 10 Bryce Biglin (G) Westlake 12 Landon Kies San Juan Hills 12 Evan Ausumus ML King 12

DIVISION 3

Player of the Year – Alex Lopez, Alta Loma (11)

Coach of the Year – Kristin Rodriguez, Alta Loma

Quentin Chapman Thousand Oaks 11 Jake Kallimanis (G) Alta Loma 11 Conrad Hugar Bonita 12 Bodie Chapman Alta Loma 12 Logan Morgan Thousand Oaks 12 Kamran Lim-Hanna Troy 11 Braeden Sanders Thousand Oaks 12 Darragh Flanders Santa Monica 10 Ben Hecht Palm Desert 11 Brandon Fabrega Walnut 12 Gavin Ott Alta Loma 12 Winston Loh (G) Troy 12 George Mikhail (G) Rancho Cucamonga 11

DIVISION 4

Player of the Year – Charles Pruett, Long Beach Poly (12)

Coach of the Year – Ishmael Pluton, Long Beach Poly

Milo Joseph Crespi 12 Grant Kramer (G) Portola 11 Charles Lemmis (G) Long Beach Poly 12 Reece Hammond Long Beach Poly 11 Grant Winter Camarillo 12 Theodore Kratter Pasadena Poly 9 Jack Pavlovsky Chaparral 12 Ryder Tonkovich Portola 9 Taj Draper Crespi 9 Jake Burns Camarillo 12 Dane Dodge Estancia 12 Tyler Oatey Long Beach Poly 11 Levi Davis Foothill Technology 12

DIVISION 5

Players of the Year – Asher Smith, Carpinteria (10) & Johnny Agazaryan, Burbank (12)

Coach of the Year – Stephen Kim, Carpinteria