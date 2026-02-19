Skip to Content
Sports

CIF-SS Girls Soccer & CIF-CS Boys Soccer playoff scores

keyt sports generic copy
KEYT
Several area soccer teams advance to semifinals
By
New
Published 1:19 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT)-

CIF-Southern Section Girls Soccer Open Division First Leg: Santa Margarita 1, Oaks Christian 0

CIF-Southern Section Girls Soccer Quarterfinals:

Division 1: Westlake 4, Rosary Academy 0

Division 3: Simi Valley 1, Flintridge Prep 0

Division 5: Del Sol 3, Alemany 2

Division 6: Grace 1, Mayfair 0 (2OT)

Division 7: Cate 5, Santa Rosa Academy 1

CIF-Central Section Boys Soccer Quarterfinals:

Division 1: McClane 1, Santa Maria 0

Division 2: Righetti 4, Fresno 1

Liberty 3, Pioneer Valley 1

Division 5: Nipomo 6, Bishop Union 0

St. Joseph 2, Cabrillo 1

Article Topic Follows: Sports

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.