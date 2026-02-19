CIF-SS Girls Soccer & CIF-CS Boys Soccer playoff scores
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT)-
CIF-Southern Section Girls Soccer Open Division First Leg: Santa Margarita 1, Oaks Christian 0
CIF-Southern Section Girls Soccer Quarterfinals:
Division 1: Westlake 4, Rosary Academy 0
Division 3: Simi Valley 1, Flintridge Prep 0
Division 5: Del Sol 3, Alemany 2
Division 6: Grace 1, Mayfair 0 (2OT)
Division 7: Cate 5, Santa Rosa Academy 1
CIF-Central Section Boys Soccer Quarterfinals:
Division 1: McClane 1, Santa Maria 0
Division 2: Righetti 4, Fresno 1
Liberty 3, Pioneer Valley 1
Division 5: Nipomo 6, Bishop Union 0
St. Joseph 2, Cabrillo 1