Skip to Content
Sports

Local high school and college results for Thursday, September 25

HS SHORT.00_00_12_21.Still002
VCA wins big in 8-man football
By
Updated
today at 9:47 pm
Published 9:35 pm

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

High School Football: Pacifica 42, Hamilton 14

8-Man High School Football: Valley Christian Academy 67, San Luis Obispo Classical Academy 6

High School Flag Football: San Marcos 35, Buena 6

Dos Pueblos 44, Pacifica 0

Newbury Park 49, Oaks Christian 19

High School Girls Volleyball: San Marcos 3, Buena 0

Dos Pueblos 3, Pacifica 1

Ventura 3, Santa Barbara 2

Laguna Blanca 3, Providence 0

High School Girls Tennis: San Marcos 12, Santa Barbara 6

NCAA Women's Soccer:

UCSB 1, UC Davis 1

Cal Poly 2, UC San Diego 0

Stanislaus State 2, Westmont 1

Article Topic Follows: Sports
KEYT
Santa Barbara

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content