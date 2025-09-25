Local high school and college results for Thursday, September 25
High School Football: Pacifica 42, Hamilton 14
8-Man High School Football: Valley Christian Academy 67, San Luis Obispo Classical Academy 6
High School Flag Football: San Marcos 35, Buena 6
Dos Pueblos 44, Pacifica 0
Newbury Park 49, Oaks Christian 19
High School Girls Volleyball: San Marcos 3, Buena 0
Dos Pueblos 3, Pacifica 1
Ventura 3, Santa Barbara 2
Laguna Blanca 3, Providence 0
High School Girls Tennis: San Marcos 12, Santa Barbara 6
NCAA Women's Soccer:
UCSB 1, UC Davis 1
Cal Poly 2, UC San Diego 0
Stanislaus State 2, Westmont 1