CIF-CS Boys Basketball Semifinals: St. Joseph, Atascadero and Santa Maria all advance
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
CIF-Central Section Division 1 Semifinal: St. Joseph 67, Bakersfield Christian 57: #1 seed Knights will play #2 Buchanan in title game on Saturday, February 28 at 8 p.m. in Fresno.
Division 2: Atascadero 69, Hoover 52: #1 seed Greyhounds will meet #2 Clovis in title game on Friday, February 27 at 8 p.m. in Fresno.
Division 5: Santa Maria 103, California City 76: #1 seed Saints will play #2 Coalinga in championship game on Saturday, February 28 at noon in Fresno.
Division 6: Orosi 54, Orcutt Academy 43: