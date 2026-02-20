Skip to Content
CIF-CS Boys Basketball Semifinals: St. Joseph, Atascadero and Santa Maria all advance

st joe.00_00_34_13.Still001
Julius Price leads Knights into D1 championship game
By
Published 12:54 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

CIF-Central Section Division 1 Semifinal: St. Joseph 67, Bakersfield Christian 57: #1 seed Knights will play #2 Buchanan in title game on Saturday, February 28 at 8 p.m. in Fresno.

https://www.youtube.com/watch?v=-LiY0kTa5Uk

Division 2: Atascadero 69, Hoover 52: #1 seed Greyhounds will meet #2 Clovis in title game on Friday, February 27 at 8 p.m. in Fresno.

Division 5: Santa Maria 103, California City 76: #1 seed Saints will play #2 Coalinga in championship game on Saturday, February 28 at noon in Fresno.

https://www.youtube.com/watch?v=4kB_x3pgFps

Division 6: Orosi 54, Orcutt Academy 43:

