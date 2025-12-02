Skip to Content
Prep results: DP boys soccer blanks Carpinteria

Chargers scored 3 goals in a 10-minute span
By
New
Published 11:16 pm

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

High School Boys Soccer:

Dos Pueblos 5, Carpinteria 0

Santa Maria 2, San Marcos 0

High School Boys Basketball:

San Marcos 73, Newbury Park 50

Oaks Christian 76, Santa Barbara 67

Santa Ynez 82, Cabrillo 64

Thousand Oaks 73, Milken 54

Channel Islands 66, Malibu 58

Oak Park 74, King Drew 40

High School Girls Basketball:

San Marcos 67, Cabrillo 23

Ventura 79, Orcutt Academy 42

Oxnard 48, Righetti 42

Laguna Blanca 47, Hillcrest Christian 10

Thousand Oaks 56, Camarillo 47

Oaks Christian 64, Trinity 35

Agoura 50, Moorpark 33

