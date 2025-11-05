CIF playoff wrap: Dons water polo loses, Nipomo volleyball wins semifinal
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -
CIF-Central Section Girls Volleyball Semifinals:
Division 3: Nipomo 3, Santa Ynez 1; Bullard 3, Atascadero 0
Nipomo hosts Bullard on Thursday at 6pm in championship
Division 2: Arroyo Grande 3, Garces Memorial 0
AG is at Central Valley Christian on Thursday, 6pm in championship
Division 5: Morro Bay 3, Strathmore 1
Morro Bay will host North on Thursday, 6pm in championship
CIF-Southern Section Boys Water Polo Round 2
Division 3: Hoover 18, Santa Barbara 17 (4OT); Burbank 13, Camarillo 10
Division 2: Aliso Niguel 10, Ventura 9; Redondo Union 12, Royal 11