CIF playoff wrap: Dons water polo loses, Nipomo volleyball wins semifinal

DONS WATER POLO.00_00_16_08.Still001
Dons lose CIF heartbreaker in quadruple overtime
By
New
Published 12:21 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

CIF-Central Section Girls Volleyball Semifinals:

Division 3: Nipomo 3, Santa Ynez 1; Bullard 3, Atascadero 0

https://www.youtube.com/watch?v=BU5aviM_Qs0

Nipomo hosts Bullard on Thursday at 6pm in championship

Division 2: Arroyo Grande 3, Garces Memorial 0

AG is at Central Valley Christian on Thursday, 6pm in championship

Division 5: Morro Bay 3, Strathmore 1

Morro Bay will host North on Thursday, 6pm in championship

CIF-Southern Section Boys Water Polo Round 2

Division 3: Hoover 18, Santa Barbara 17 (4OT); Burbank 13, Camarillo 10

https://www.youtube.com/watch?v=nnEukxDDs8M

Division 2: Aliso Niguel 10, Ventura 9; Redondo Union 12, Royal 11

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

