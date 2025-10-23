Skip to Content
DP & SM flag football and SB volleyball win playoff games plus Buena edges DP in water polo league final

D6E_4973
Entenza Design
Kindah Ahmad-Reda caught 2 td passes for DP
SB VOLLEY.00_00_31_26.Still002
SB Dons get reverse sweep in playoff win
today at 12:11 am
Published 12:08 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

CIF-SS Division 1 Round One Flag Football:

Dos Pueblos 20, Etiwanda 0 (DP at Edison in quarterfinals on Monday)

(Kacey Hurley threw 3 td passes in DP win. Entenza Design).

San Marcos 13, Saint Joseph Lakewood 7 (SM hosts Orange Lutheran in quarterfinals on Monday 5pm)

(Victoria Aldana threw a td pass and added a 40-yard punt return td in Royals win. Entenza Design).

Camarillo 38, Oxnard 6 (Camarillo hosts Huntington Beach in quarterfinals on Monday)

CIF-SS Girls Volleyball Round One:

Division 5: Santa Barbara 3, Paraclete 2 (SB hosts Sacred-Heart LA in 2nd round on Saturday)

(Blake Saunders celebrates one of her 13 kills in five set thriller).

Division 5: San Marino 3, Camarillo 2

Division 5: Valencia 3, St. Bonaventure 1

Division 5: Royal 3, University 0

Division 3: North Torrance 3, Agoura 1

Division 3: Flintridge Prep 3, Newbury Park 0

Division 7: Cate 3, Laguna Blanca 0 (Cate at Castaic in 2nd round on Saturday)

Division 9: Beacon Hill 3, Cathedral City 0

Division 9: Nordhoff 3, Cobalt 1 (Nordhoff hosts Estancia in 2nd round Saturday 6pm)

Division 9: Estancia 3, Santa Paula 1

Channel League Tournament Championship:

Buena 9, Dos Pueblos 8 (Bulldogs win league tournament)

San Marcos 16, Ventura 3 (Royals take 3rd place)

Santa Barbara 14, Oxnard 4

Santa Barbara 15, Rio Mesa 8 (Dons finish in 5th place)

