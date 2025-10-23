DP & SM flag football and SB volleyball win playoff games plus Buena edges DP in water polo league final
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -
CIF-SS Division 1 Round One Flag Football:
Dos Pueblos 20, Etiwanda 0 (DP at Edison in quarterfinals on Monday)
(Kacey Hurley threw 3 td passes in DP win. Entenza Design).
San Marcos 13, Saint Joseph Lakewood 7 (SM hosts Orange Lutheran in quarterfinals on Monday 5pm)
(Victoria Aldana threw a td pass and added a 40-yard punt return td in Royals win. Entenza Design).
Camarillo 38, Oxnard 6 (Camarillo hosts Huntington Beach in quarterfinals on Monday)
CIF-SS Girls Volleyball Round One:
Division 5: Santa Barbara 3, Paraclete 2 (SB hosts Sacred-Heart LA in 2nd round on Saturday)
(Blake Saunders celebrates one of her 13 kills in five set thriller).
Division 5: San Marino 3, Camarillo 2
Division 5: Valencia 3, St. Bonaventure 1
Division 5: Royal 3, University 0
Division 3: North Torrance 3, Agoura 1
Division 3: Flintridge Prep 3, Newbury Park 0
Division 7: Cate 3, Laguna Blanca 0 (Cate at Castaic in 2nd round on Saturday)
Division 9: Beacon Hill 3, Cathedral City 0
Division 9: Nordhoff 3, Cobalt 1 (Nordhoff hosts Estancia in 2nd round Saturday 6pm)
Division 9: Estancia 3, Santa Paula 1
Channel League Tournament Championship:
Buena 9, Dos Pueblos 8 (Bulldogs win league tournament)
San Marcos 16, Ventura 3 (Royals take 3rd place)
Santa Barbara 14, Oxnard 4
Santa Barbara 15, Rio Mesa 8 (Dons finish in 5th place)