Thousands of Voter Ballots Returned, But Turnout Low So Far in Santa Barbara County

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) - About 80 percent of the voters who are eligible to participate in the November 4 election has received a ballot, but have not yet mailed it.

According to the Santa Barbara County Elections Office, approximately 52,000 have been returned. That adds up to about 21 percent of the registered voters countywide.

The ballot asked voters to make only one choice.

Proposition 50 concerns congressional districts. It was placed on the ballot by the state legislature and specifically focuses on the redistricting process.

There are no candidates on the ballot.

A "Yes" vote would allow the state to temporarily use new, legislatively drawn congressional district maps for elections beginning in 2026. This would last until the Independent Citizens Redistricting Commission redraws the maps following the 2030 U.S. Census.

A "No" vote would keep the current congressional district maps, drawn by the California Citizens Redistricting Commission, in place until new maps are adopted after the 2030 Census.

The California Secretary of State says voters have options on how to return their ballot.

Voters can:

Voters also have the option to vote in-person.

More information about voting options can be found here: https://caearlyvoting.sos.ca.gov/.

California voters can register to vote or update their voter registration online at: registertovote.ca.gov.

Voters who are unsure of their voter registration status can quickly check it online at: voterstatus.sos.ca.gov.

Upcoming California key deadlines and dates for the November 4, 2025, Statewide Special Election can be found at: https://www.sos.ca.gov/elections/upcoming-elections/statewide-special-nov-4-2025/key-dates-and-deadlines.

La Oficina Electoral del Condado de Santa Bárbara recuerda a los votantes las opciones de devolución de boletas Las oficinas de Santa María y Santa Bárbara servirán como centros de votación el día de las elecciones, 4 de noviembre de 2025.



(SANTA BÁRBARA, Calif.). El Secretario a cargo del Registro de Votantes del Condado de Santa Bárbara, Joe Holland, les recuerda a los votantes que, a medida que se acerca la Elección Electoral del Condado del martes 4 de noviembre de 2025, existen varias opciones de devolver su boleta para que pueda incluirse en el recuento.



“Todos los votantes registrados en el Condado de Santa Bárbara recibieron una boleta oficial de voto por correo, junto con materiales de votación a principios de octubre", afirmó Holland. “Ahora es el momento de devolver la boleta”.



Después de marcar sus selecciones, los votantes deben ingresar la boleta en el sobre de devolución que fue proporcionado, sellarlo, firmarlo y escribir la fecha en el sobre. “Es fundamental que el sobre de devolución esté firmado”, enfatizó Holland. “Cada firma en la boleta se verifica con la firma de registro del votante para validar la boleta antes de que se cuente”. Maneras de devolver una boleta.



Por correo: las boletas pueden ser devueltas a través del Servicio Postal de los Estados Unidos. No se requiere franqueo siempre y cuando estén selladas a más tardar el Día de las Elecciones, 4 de noviembre. El Servicio Postal de los Estados Unidos invita a los votantes a enviar sus boletas por correo con antelación para asegurar la entrega oportuna para el procesamiento y el conteo.



En las urnas oficiales: las urnas seguras están ubicadas en todo el Condado de Santa Bárbara y están disponibles las 24 horas del día hasta las 8 p.m. el Día de las Elecciones. Puede encontrar la lista de las ubicaciones oficiales de las urnas en Urna ubicada en Allan Hancock en Santa María cada boleta enviada por correo y está publicada en sbcvote.com.



Votar en persona: aunque todos los votantes registrados reciben una boleta de voto por correo, aquellos que prefieren votar en persona pueden hacerlo en su centro de votación asignado el día de las elecciones. Hay más de 50 centros de votación ubicados en todo el condado para asistir a los votantes el Día de las Elecciones. Los votantes pueden encontrar su centro de votación visitando sbcvote.com e ingresando su dirección residencial.



La Oficina de Elecciones de Santa Bárbara ubicada en 4440-A Calle Real en Santa Bárbara y la de Santa María en 511 Lakeside Parkway en Santa María servirán como centros de votación de servicio completo el día de las elecciones, martes 4 de noviembre, de 7 a. m. a 8 p. m.



Para obtener más información:

Los votantes tienen muchas opciones para obtener información electoral. El personal electoral está disponible para apoyar por teléfono al (800) 722-8683, a través del sitio web de la Oficina Electoral, https://www.countyofsb.org/164/Elections, y por correo electrónico a electionsupport@countyofsb.org.



Además, la Oficina Electoral de Santa Bárbara ubicada en 4440-A Calle Real en Santa Bárbara está abierta de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. La oficina también abrirá el sábado 1 de noviembre, de 9 a. m. a 2 p. m.