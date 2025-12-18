Científicos trabajan para revivir al mamut lanudo

Los mamut lanudos desaparecieron hace más de 40,000 años, pero ahora investigadores están explorando la posibilidad de traerlos de vuelta.

Un ejemplar muy bien conservado en el permafrost permitió extraer su ARN, que fue insertado en el ADN del elefante asiático por la empresa de biotecnología Colossal Biosciences en Dallas.

Aunque recrear un mamut completo es un gran desafío, los científicos esperan descubrir qué lo hacía realmente lanudo y avanzar en la ciencia de la conservación de especies extintas.