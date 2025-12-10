Noticias de la Costa Central 12-10-25

COSTA CENTRAL, Calif. - Nuevas viviendas estudiantiles en camino para UC Santa Barbara

Nuevas viviendas para estudiantes llegan a UC Santa Barbara. Los regentes de la UC aprobaron el proyecto del Campus Este, que incluye demoler la residencia Santa Rosa para construir una instalación más grande.

El plan crearía más de 1,600 nuevas camas para estudiantes y renovaría los comedores del campus para acomodar a la población adicional.

Esto forma parte del Plan de Desarrollo a Largo Plazo de 2010.

La construcción comenzará este verano, pero el proyecto aún necesita ser revisado por la Comisión Costera de California.

Nuevo centro de llamadas al 911 revoluciona la respuesta en Santa Bárbara

El centro de llamadas al 911 más rápido en la historia del condado de Santa Bárbara ya está en operación.

El edificio regional de comunicaciones, conectado al Centro de Operaciones de Emergencia del condado, permite una respuesta unificada en grandes emergencias.

Siete agencias de bomberos y AMR son despachadas desde este lugar, cubriendo desde Santa María hasta Carpinteria, y asignando al respondedor más cercano en segundos.

El centro ha ido incorporando agencias desde junio y ahora todos los departamentos están conectados.

Hasta el momento ha recibido 32 mil llamadas, entre ellas instrucciones para el nacimiento de dos bebés y asistencia para realizar RCP en una emergencia.

Con ayuda computarizada, el despacho promedio se envía en menos de un minuto después de identificar la ubicación del incidente.