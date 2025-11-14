Robot se Cae en su Debut

Si te preocupa que los robots controlen el mundo, recuerda que aún no están listos.

Un robot ruso con Inteligencia Artificial (IA) se cayó de cara en su primera presentación pública.

El robot intentó levantar el brazo derecho para saludar a la gente, pero perdió el equilibrio y se desplomó en el escenario.

Dos personas que estaban con el robot en el escenario corrieron a levantarlo.

Sus creadores dicen que el robot puede hacer tres cosas básicas: caminar, tocar o mover cosas y hablar con las personas.