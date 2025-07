Este veterano del Ejército alistaba todo para el cumpleaños 3 de su hija. Pero fue detenido tras una redada de inmigración

“No sé dónde está. He estado despierta desde las 6 a.m. tratando de llamar al alguacil, al departamento de policía, Oxnard, Camarillo, Ventura… Dicen que no saben”, dijo su esposa Guadalupe Torres a KABC , afiliada de CNN, el viernes.

“Me gustaría ver dónde agredí a un oficial, y si eso es cierto, ¿por qué no me acusaron?”, dijo. “Pueden mentir todo lo que quieran. Eso no es lo que ocurrió”.

“Nunca me dijeron nada… Me senté ahí durante horas preguntándoles por qué estaba allí, por qué me estaban arrestando, y nadie podía darme una respuesta”, dijo Retes. “Nadie siquiera sabía quién me había arrestado ni por qué lo habían hecho. Nadie sabía lo que me iba a pasar ni con quién me iba siquiera”.

