La FIFA develó los nominados a los premios The Best: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, de nuevo entre los finalistas

César López

(CNN Español)– La FIFA develó la lista de 10 futbolistas nominadas y nominados al premio The Best que entrega cada año a los mejores representantes del balompié internacional.

El premio se entrega desde 2017 (destacando la temporada 2016) y resalta la labor no solo de los futbolistas, sino la de los técnicos y guardametas en sus selecciones y equipos, todos ellos en ambas ramas, femenina y masculina. Los ganadores se conocerán en la ceremonia de premiación el 17 de enero de 2022.

Entre los latinoamericanos destacados se encuentran:

Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC) Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais) Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain) Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain) Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Selección de Alemania) Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)

Cristiano Ronaldo fue el primer ganador del premio The Best de la FIFA en 2017 resaltando su desempeño del 2016, El portugués lo volvió a ganar en 2018. (Foto BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

Las listas completas

Mejor jugadora:

Stina Blackstenius (Suecia / BK Häcken) Aitana Bonmati (España/ FC Barcelona) Lucy Bronze (Inglaterra/ Manchester City WFC) Magdalena Eriksson (Suecia/ Chelsea FC Women) Caroline Graham Hansen (Noruega/ FC Barcelona) Pernille Harder (Dinamarca / Chelsea FC Women) Jennifer Hermoso (España / FC Barcelona) Ji So-yun (Corea del Sur / Chelsea FC Women) Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Women) Vivianne Miedema (Países Bajos / Arsenal WFC) Ellen White (Inglaterra / Manchester City WFC) Alexia Putellas (España / FC Barcelona) Christine Sinclair (Canadá / Portland Thorns FC)

Mejor jugador:

Karim Benzema (Francia / Real Madrid CF) Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC) Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC / Manchester United FC) Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München) Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain) Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain) Erling Haaland (Noruega / BV Borussia 09 Dortmund) Jorginho (Italia / Chelsea FC) N’Golo Kanté (Francia / Chelsea FC) Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain) Mohamed Salah (Egipto / Liverpool FC)

Mejor entrenador/a rama femenina:

Lluís Cortés (España / FC Barcelona) Peter Gerhardsson (Suecia / Swedish national team) Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women) Beverly Priestman (Inglaterra / Canadian national team) Sarina Wiegman (Países Bajos / Dutch national team / English national team)

Mejor entrenador rama masculina:

Antonio Conte (Italia / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC) Hansi Flick (Alemania / FC Bayern München / Selección de Alemania) Pep Guardiola (España / Manchester City FC) Roberto Mancini (Italia / Italian national team) Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Selección de Alemania) Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid) Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC)

Mejor portera:

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Women) Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais) Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain) Hedvig Lindahl (Suecia / Atlético de Madrid Femenino) Alyssa Naeher (Estados Unidos / Chicago Red Stars)

Mejor portero:

Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC) Gianluigi Donnarumma (Italia / AC Milan / Paris Saint-Germain) Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC) Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern München) Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leicester City FC)

