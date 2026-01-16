County Executive Officer Mona Miyasato Announces Retirement Effective July 2026

Below is a press release from the County of Santa Barbara regarding the retirement of County Executive Officer Mona Miyasato.

Traducción al español:

SANTA BÁRBARA, Calif. – La Oficial Ejecutiva del Condado de Santa Bárbara, Mona Miyasato, anunció hoy que planea jubilarse en julio de 2026, momento en que concluirá más de doce años de servicio en la Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara y a los residentes del Condado de Santa Bárbara. Ella permanecerá plenamente comprometida durante los próximos seis meses para asegurar la continuidad de las operaciones, apoyar la planificación de la sucesión del liderazgo y liderar la adopción del presupuesto del año fiscal 2026-27.

“Servir al Condado de Santa Bárbara ha sido un honor en mi carrera profesional”, dijo Miyasato. “Juntos, modernizamos las operaciones del condado, fortalecimos nuestra red de seguridad y sistema de justicia, invertimos en infraestructura crítica y nos comunicamos de manera transparente, incluso en tiempos de crisis. A medida que nos preparamos para esta transición, nuestro enfoque permanece constante: ofrecer servicios esenciales, apoyar a nuestra fuerza laboral y mantener la confianza de nuestros residentes”.

Durante su mandato, Miyasato lideró una década de modernización organizacional para mejorar la transparencia, la eficiencia y la prestación de servicios en todos los departamentos del condado. Ella abogó por la implementación de los principales sistemas empresariales, que incluye la plataforma de recursos financieros y humanos Workday, un nuevo sistema de presentación de presupuestos electrónico y una herramienta de transparencia financiera en línea que se lanzará este año. Ella encabezó el establecimiento del Departamento de Tecnología de la Información independiente del Condado y aseguró la implementación de permisos electrónicos y el sistema de información geográfica en todo el condado.

Miyasato puso renovado énfasis en la transparencia, la comunicación pública y la participación comunitaria, restableciendo una función centralizada de comunicaciones, ampliando la capacidad de información pública e introduciendo resúmenes en lenguaje sencillo de las acciones de la Junta junto con un boletín electrónico mensual del condado. También abogó por la expansión de los servicios para personas sin hogar y enfoques innovadores para las oportunidades de vivienda para personas sin hogar. Miyasato también dio prioridad a las mejoras críticas en el sistema de justicia penal del condado, promoviendo estrategias de desvío que redujeron de manera segura la población carcelaria, particularmente para las personas con enfermedades mentales. Estos esfuerzos se fortalecieron mediante una integración más estrecha de la supervisión del sistema de justicia con los servicios de salud y sociales, especialmente la salud conductual.

A lo largo de su mandato, Miyasato guió al condado en emergencias y esfuerzos de recuperación sin precedentes, incluido el incendio Thomas, el flujo de escombros del 9 de enero, múltiples incendios forestales y severas tormentas de invierno, y la pandemia del COVID-19. Bajo su liderazgo, el condado fortaleció las comunicaciones bilingües de emergencia, mejoró la preparación del Centro de Operaciones de Emergencia y aseguró cientos de millones de dólares en reembolsos estatales y federales para proteger los servicios básicos y apoyar la recuperación a largo plazo basada en la comunidad.

Miyasato se unió al Condado en 2013 después de la Gran Recesión, ya que enfrentó el aumento de los costos de pensiones, presiones presupuestarias estructurales, reservas inestables y una fuerza laboral reducida que operaba bajo tensión prolongada. Bajo su liderazgo, el condado restauró la estabilidad fiscal, financió completamente su Reserva Estratégica, obtuvo la calificación de bonos más alta disponible (AAA) otorgada a una agencia pública, implementó una planificación financiera disciplinada de varios años y se posicionó para eliminar su responsabilidad de pensiones sin financiamiento para 2031.

Al abordar el momento de su jubilación, Miyasato dijo: “Los cambios en las políticas federales y la incertidumbre fiscal estatal presentan desafíos reales por delante. Sin embargo, hemos superado desastres, déficits y grandes cambios de política antes, mientras seguimos ofreciendo presupuestos equilibrados y servicios esenciales. El condado está bien posicionado, con un equipo ejecutivo experimentado, fuertes prácticas de gobierno y una Junta de Supervisores fiscalmente responsable. Esta transición refleja un proceso planificado y mi compromiso de ayudar a finalizar el presupuesto del año fiscal 2026-27, de modo que mi sucesor hereda un camino claro y estable hacia adelante”.

“Quiero expresar mi gratitud a los actuales y anteriores Consejos de Supervisores por su firme compromiso con la buena gobernanza, la administración financiera y el servicio a la comunidad. Su enfoque colegiado y profesionalismo han sido fundamentales para avanzar en la misión del Condado,” añadió Miyasato.

“El liderazgo de Mona Miyasato en los últimos 12 años ha sido extraordinario. A través de períodos de desafíos y cambios significativos, ella ha guiado al condado con integridad, constancia y un profundo compromiso con el servicio público. Su trabajo fortaleció la organización, elevó nuestro equipo de liderazgo y posicionó al condado para prosperar en el futuro. La sólida base que deja en su lugar asegura que esta organización continuará teniendo éxito y sirviendo a nuestras comunidades con excelencia”, dijo el presidente de la Junta de Supervisores, Bob Nelson.

El condado iniciará un proceso nacional de reclutamiento para el puesto de Oficial Ejecutivo del Condado en coordinación con la Junta de Supervisores y el Departamento de Recursos Humanos.







