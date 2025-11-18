City of Santa Barbara Appoints New City Attorney

Below is a press release from the City of Santa Barbara regarding the appointment of their new City Attorney, John Doimas

Mr. Doimas began his tenure with the City in 2012 as a Deputy City Attorney and was promoted to Assistant City Attorney in 2017. Over the years, he has played a pivotal role in shaping key City policies and ordinances, leading sensitive investigations, and supporting the creation of the Civilian Oversight Commission. His legal leadership has been instrumental in advancing housing safety through receivership and unfair competition cases, and he has consistently demonstrated a deep commitment to public service, transparency, and community well-being.

Traducción al español:

SANTA BÁRBARA, Calif. – La Ciudad de Santa Bárbara se complace en anunciar el nombramiento de John Doimas como nuevo abogado municipal (City Attorney), tras un voto del Concejo Municipal. El Sr. Doimas aporta más de 13 años de servicio dedicado a la Ciudad, desempeñándose recientemente como abogado municipal adjunto (Assistant City Attorney), donde ha sido un asesor legal de confianza en algunos de los asuntos más complejos y de mayor impacto para la comunidad.

El Sr. Doimas inició su trayectoria con la Ciudad en 2012 como abogado municipal auxiliar (Deputy City Attorney) y fue ascendido a abogado municipal adjunto en 2017. A lo largo de los años, ha desempeñado un papel fundamental en la formulación de políticas y ordenanzas clave, ha liderado investigaciones delicadas y ha apoyado la creación de la Comisión de Supervisión Civil. Su liderazgo legal ha sido esencial para promover la seguridad habitacional mediante casos de intervención judicial y competencia desleal. Además, ha demostrado un compromiso constante con el servicio público, la transparencia y el bienestar de la comunidad.

El alcalde Randy Rowse elogió el nombramiento y afirmó, “John aporta una combinación poco común de experiencia legal, espíritu colaborativo y profundo conocimiento de nuestra comunidad. Su nombramiento garantiza continuidad, estabilidad y una base legal sólida para el futuro de la Ciudad”.

En su nuevo cargo, el Sr. Doimas se desempeñará como el principal asesor legal de la Ciudad, supervisando la Oficina del Abogado Municipal y brindando asesoría legal al Concejo Municipal, a los departamentos de la Ciudad y a diversas juntas y comisiones.

Originario de Chicago, el Sr. Doimas obtuvo su título de abogado en la Universidad Loyola de Chicago y posee una licenciatura en ciencias políticas e historia de la Universidad DePaul. Fuera del trabajo, disfruta pasar tiempo con su familia y animar a su hija en competencias de gimnasia y fútbol.

Reflexionando sobre su nombramiento, el Sr. Doimas declaró, “Es un honor haber sido seleccionado por el alcalde y el Concejo Municipal para continuar sirviendo a Santa Bárbara en esta nueva capacidad y contribuir al éxito, la estabilidad y la resiliencia de nuestra ciudad. Estoy profundamente agradecido por el tremendo apoyo de la Oficina del Abogado Municipal, a quienes considero mi familia extendida, así como del personal dedicado de todos los departamentos de la Ciudad”.

La Ciudad espera con entusiasmo el liderazgo y la dedicación continuos del Sr. Doimas en su nuevo cargo.

Para más información sobre el departamento, visite City Attorney (SantaBarbaraCA.gov/CityAttorney).

