City of Goleta Delays Opening of Splash Pad at Jonny D. Wallis Neighborhood Park
Below is a press release from The City of Goleta regarding the delayed opening of a Splash Pad at Jonny D. Wallis Neighborhood Park
GOLETA, Calif. – The City of Goleta would like to update the community on the status of the Splash Pad at Jonny D. Wallis Neighborhood Park in Old Town. The City anticipated opening in 2025 but during recent testing and inspection, equipment failures were identified and, as a result, the facility does not meet the City’s safety and quality standards required to open at this time. Staff and the contractors have been working for months to address the deficiencies.
“We understand how disappointing this news is for our residents,” said JoAnne Plummer, Director of Neighborhood Services. “The Splash Pad has been one of our most anticipated park improvements, and our community has been waiting patiently. While we are eager to open this facility to the public, the City is committed to taking the time needed to ensure the safety, reliability and long-term performance of the project.”
City staff and contractors have diligently worked towards completing the Splash Pad installation but continue to run into persistent mechanical and operational challenges. The City is actively working closely with the contractor and equipment manufacturer to identify and resolve the root causes of the malfunctions. Once the technical issues are resolved, the City is optimistic it will be able to open the splash pad. An updated timeline will be announced as soon as repairs and verification testing are complete.
The original design of Jonny D. Wallis Neighborhood Park, which opened on March 30, 2019, envisioned a splash pad. At that time, a splash pad could not be constructed due to water restrictions associated with the prolonged, multi-year drought. As the water restrictions were lifted, the City of Goleta moved forward with design and construction of the splash pad. The project broke ground on June 13, 2023, and delivery of the project to the public has been delayed by construction issues, supply chain challenges, and now mechanical and operational deficiencies.
“We deeply appreciate the community’s patience and understanding through this process,” added Plummer. “We look forward to celebrating the opening together soon and delivering a feature that will bring joy to residents for many summers to come.”
For ongoing updates about the splash pad project, please visit our website at www.cityofgoleta.org/splashpad.
Traducción al español:
GOLETA, Calif. (KEYT) – La ciudad de Goleta desea actualizar a la comunidad sobre el estado de la plataforma de chapoteo en e; Parque del Vecindario Jonny D. Wallis en Old Town. La ciudad anticipó la apertura en 2025, pero durante las pruebas e inspecciones recientes, se identificaron fallas en los equipos y, como resultado, la instalación no cumple con los estándares de seguridad y calidad de la ciudad requeridos para abrir en este momento. El personal y los contratistas han estado trabajando durante meses para abordar las deficiencias.
"Entendemos lo decepcionante que es esta noticia para nuestros residentes", dijo JoAnne Plummer, Directora de Servicios Vecinales. "La plataforma de chapoteo ha sido una de nuestras mejoras más esperadas en el parque, y nuestra comunidad ha estado esperando pacientemente. Si bien estamos ansiosos por abrir esta instalación al público, la Ciudad se compromete a tomarse el tiempo necesario para garantizar la seguridad, confiabilidad y rendimiento a largo plazo del proyecto".
El personal y los contratistas de la ciudad han trabajado diligentemente para completar la instalación de la Plataforma de Chapoteo, pero continúan enfrentándose a desafíos mecánicos y operativos persistentes. La Ciudad está trabajando activamente en estrecha colaboración con el contratista y el fabricante del equipo para identificar y resolver las causas fundamentales de las fallas de funcionamiento. Una vez que se resuelvan los problemas técnicos, la ciudad es optimista de que podrá abrir la plataforma de chapoteo. Se anunciará un cronograma actualizado tan pronto como se completen las reparaciones y las pruebas de verificación.
El diseño original del Parque Jonny D. Wallis, que se inauguró el 30 de marzo de 2019, preveía una plataforma de chapoteo. En ese momento, no se pudo construir una plataforma de chapoteo debido a las restricciones de agua asociadas con la prolongada sequía de varios años. A medida que se levantaron las restricciones de agua, la ciudad de Goleta avanzó con el diseño y la construcción del chapoteo. El proyecto comenzó el 13 de junio de 2023 y la entrega del proyecto al público se ha retrasado por problemas de construcción, desafíos en la cadena de suministro y ahora deficiencias mecánicas y operativas.
"Apreciamos profundamente la paciencia y la comprensión de la comunidad a través de este proceso", agregó Plummer. "Esperamos celebrar la apertura juntos pronto y ofrecer una función que traerá alegría a los residentes durante muchos veranos".
Para obtener actualizaciones continuas sobre el proyecto de la plataforma de chapoteo, por favor visite nuestro sitio web en www.cityofgoleta.org/splashpad.
