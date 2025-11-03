City of Goleta Delays Opening of Splash Pad at Jonny D. Wallis Neighborhood Park

Below is a press release from The City of Goleta regarding the delayed opening of a Splash Pad at Jonny D. Wallis Neighborhood Park

Traducción al español:

"Entendemos lo decepcionante que es esta noticia para nuestros residentes", dijo JoAnne Plummer, Directora de Servicios Vecinales. "La plataforma de chapoteo ha sido una de nuestras mejoras más esperadas en el parque, y nuestra comunidad ha estado esperando pacientemente. Si bien estamos ansiosos por abrir esta instalación al público, la Ciudad se compromete a tomarse el tiempo necesario para garantizar la seguridad, confiabilidad y rendimiento a largo plazo del proyecto".

GOLETA, Calif. (KEYT) – La ciudad de Goleta desea actualizar a la comunidad sobre el estado de la plataforma de chapoteo en e; Parque del Vecindario Jonny D. Wallis en Old Town. La ciudad anticipó la apertura en 2025, pero durante las pruebas e inspecciones recientes, se identificaron fallas en los equipos y, como resultado, la instalación no cumple con los estándares de seguridad y calidad de la ciudad requeridos para abrir en este momento. El personal y los contratistas han estado trabajando durante meses para abordar las deficiencias.

El personal y los contratistas de la ciudad han trabajado diligentemente para completar la instalación de la Plataforma de Chapoteo, pero continúan enfrentándose a desafíos mecánicos y operativos persistentes. La Ciudad está trabajando activamente en estrecha colaboración con el contratista y el fabricante del equipo para identificar y resolver las causas fundamentales de las fallas de funcionamiento. Una vez que se resuelvan los problemas técnicos, la ciudad es optimista de que podrá abrir la plataforma de chapoteo. Se anunciará un cronograma actualizado tan pronto como se completen las reparaciones y las pruebas de verificación.

El diseño original del Parque Jonny D. Wallis, que se inauguró el 30 de marzo de 2019, preveía una plataforma de chapoteo. En ese momento, no se pudo construir una plataforma de chapoteo debido a las restricciones de agua asociadas con la prolongada sequía de varios años. A medida que se levantaron las restricciones de agua, la ciudad de Goleta avanzó con el diseño y la construcción del chapoteo. El proyecto comenzó el 13 de junio de 2023 y la entrega del proyecto al público se ha retrasado por problemas de construcción, desafíos en la cadena de suministro y ahora deficiencias mecánicas y operativas.

"Apreciamos profundamente la paciencia y la comprensión de la comunidad a través de este proceso", agregó Plummer. "Esperamos celebrar la apertura juntos pronto y ofrecer una función que traerá alegría a los residentes durante muchos veranos".



Para obtener actualizaciones continuas sobre el proyecto de la plataforma de chapoteo, por favor visite nuestro sitio web en www.cityofgoleta.org/splashpad.