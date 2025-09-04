City of Santa Barbara Welcomes Michael Arnoldus as New Human Resources Director
Below is a press release from the City of Santa Barbara regarding its new Human Resources Director, Michael Arnoldus
SANTA BARBARA, Calif. – The City of Santa Barbara is pleased to announce the appointment of Michael Arnoldus as its new Human Resources Director. Arnoldus brings more than two decades of public sector HR leadership to the role and will officially begin his tenure on September 22, 2025.
Arnoldus most recently served as Human Resources Manager for the City of Santa Monica, where he led strategic initiatives in recruitment, organizational design, and employee benefits. Prior to that, he spent 12 years as Director of Employment Services for the Ventura County Community College District, overseeing comprehensive HR operations and workforce programs. He has also held previous human resources roles with the Los Angeles Unified School District and the City of Los Angeles.
“Michael’s deep experience in public sector human resources, combined with his collaborative leadership style, makes him an excellent fit for Santa Barbara,” said City Administrator Kelly McAdoo. “We’re excited to welcome him to our executive team and his strategic mindset and commitment to service excellence will help us continue to grow as an employer of choice.”
Arnoldus holds a master’s degree in industrial and organizational psychology from California State University, Long Beach, and a bachelor’s degree in psychology from California State University, Fullerton. He also served on the Board of Directors for the Cooperative Organization for the Development of Employee Selection Procedures from 2008 to 2020, including terms as President and Vice President.
“It is an honor to serve as Human Resources Director for the City of Santa Barbara, and I look forward to collaborating with City leadership, employees, and labor partners to continue building a strong and resilient workforce that serves our community with excellence,” said Arnoldus.
As Human Resources Director, Arnoldus will oversee the City’s HR programs, including recruitment and selection, classification and compensation, employee and labor relations, training and development, and benefits administration. He will also serve as a key member of the City’s executive management team, helping to align workforce strategy with organizational goals.
For more information about the City of Santa Barbara Human Resources Department and employment opportunities, visit Human Resources (SantaBarbaraCA.gov/HR).
Traducción al Español:
SANTA BARBARA, Calif. – La Ciudad de Santa Bárbara se complace en anunciar el nombramiento de Michael Arnoldus como su nuevo director de Recursos Humanos (Human Resources Director). Arnoldus aporta más de dos décadas de experiencia en liderazgo de recursos humanos en el sector público y asumirá oficialmente sus funciones el 22 de septiembre de 2025.
Más recientemente, Arnoldus se desempeñó como gerente de Recursos Humanos de la Ciudad de Santa Mónica, donde lideró iniciativas estratégicas en reclutamiento, diseño organizacional y beneficios para empleados. Antes de ello, trabajó durante 12 años como director de Servicios de Empleo del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Ventura, supervisando operaciones integrales de recursos humanos y programas de desarrollo laboral. También ocupó cargos previos en recursos humanos en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y en la Ciudad de Los Ángeles.
“La amplia experiencia de Michael en recursos humanos del sector público, junto con su estilo de liderazgo colaborativo, lo convierten en una excelente incorporación para Santa Bárbara”, expresó Kelly McAdoo, administradora municipal (City Administrator). “Estamos muy entusiasmados de darle la bienvenida a nuestro equipo ejecutivo; su visión estratégica y compromiso con la excelencia en el servicio nos permitirán seguir creciendo como un empleador preferido.”
Arnoldus cuenta con una maestría en psicología industrial y organizacional de la Universidad Estatal de California en Long Beach, así como una licenciatura en psicología de la Universidad Estatal de California en Fullerton. Además, formó parte de la Junta Directiva de la Organización Cooperativa para el Desarrollo de Procedimientos de Selección de Empleados de 2008 a 2020, donde ejerció como presidente y vicepresidente.
“Es un honor desempeñarme como director de Recursos Humanos de la Ciudad de Santa Bárbara, y espero con entusiasmo colaborar con el liderazgo municipal, el personal y los socios sindicales para seguir fortaleciendo una fuerza laboral sólida y resiliente que sirva a nuestra comunidad con excelencia”, señaló Arnoldus.
Como director de Recursos Humanos, Arnoldus supervisará los programas de recursos humanos de la Ciudad, incluyendo reclutamiento y selección, clasificación y compensación, relaciones laborales y con los empleados, capacitación y desarrollo, así como la administración de beneficios. También formará parte esencial del equipo ejecutivo de la Ciudad, contribuyendo a alinear la estrategia laboral con los objetivos organizacionales.
Para más información sobre el Departamento de Recursos Humanos de la Ciudad de Santa Bárbara y oportunidades de empleo, visite Recursos Humanos (SantaBarbaraCA.gov/HR).
The Latest Breaking News, Weather Alerts, Sports and More Anytime On Our Mobile Apps. Keep Up With the Latest Articles by Signing Up for the News Channel 3-12 Newsletter.