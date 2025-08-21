Community Asked to Foster or Adopt as Local Shelters Improve Facilities

Below is a press release from the County of Santa Barbara Health Department, Animal Services regarding them seeking the community's help as local shelters begin facility improvements

Traducción al Español:

SANTA BARBARA COUNTY, Calif. – Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara (SBCAS, por sus siglas en inglés) está haciendo un llamamiento a la comunidad para ayudar a encontrar hogares temporales o para siempre para aproximadamente 50 perros del 27 de agosto al 30 de septiembre de 2025 como dos refugios someterse a importantes mejoras.

El refugio de animales de Lompoc se renueva:

El refugio de animales de Lompoc recibe un esperado cambio de cara, con pintura fresca para crear un espacio más luminoso y acogedor para mascotas y visitantes. Durante la renovación, el refugio limitará temporalmente la capacidad a solo 20 perros para garantizar la seguridad y reducir el estrés de los animales.

Renovación del patio de recreo del refugio de animales de Santa Bárbara:

Gracias a una generosa subvención de la ASPCA, en colaboración con la Fundación para el Cuidado de los Animales del Condado de Santa Bárbara (SBCACF), los patios de juego del Refugio de Animales de Santa Bárbara se transformarán en espacios más funcionales y enriquecedores para los perros, con un lugar más acogedor y cómodo para los visitantes. El proyecto ampliará las oportunidades de los grupos de juego, reducirá el estrés y ayudará a los perros a mostrar sus mejores personalidades a los posibles adoptantes. Para acomodar las obras, el refugio limitará temporalmente la capacidad a sólo 30 perros.

Una llamada al acción para los amantes de los perros

Para apoyar estas renovaciones, SBCAS busca familias de acogida y adoptantes que puedan abrir sus corazones y sus hogares a los perros durante esta transición, durante un mes o para toda la vida. La acogida proporciona un entorno afectuoso y poco estresante, y a la vez libera espacio del refugio para la construcción y la llegada de animales necesitados.

Cómo ayudar:

Acogida : Proporcionar un hogar seguro y temporal para uno de nuestros perros. SBCAS proporciona suministros, atención médica y apoyo.

: Proporcionar un hogar seguro y temporal para uno de nuestros perros. SBCAS proporciona suministros, atención médica y apoyo. Adopción : Haz un compromiso permanente y dale a un perro una vida de amor.

: Haz un compromiso permanente y dale a un perro una vida de amor. Corre la voz : Comparta nuestras publicaciones con quienes puedan ayudar.

¿Está interesado en acoger o adoptar? Pase por cualquiera de nuestras instalaciones para conocer a los perros disponibles y encontrarlos.

Santa Maria Animal Center: 548 W Foster Road, Santa Maria, CA 93455

Lompoc Animal Center: 1501 W Central Avenue, Lompoc, CA 93436

Santa Barbara Animal Center: 5473 Overpass Road, Santa Barbara, CA 93111

Acerca de los Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara:

Los Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara es la organización líder en bienestar animal en el Condado de Santa Bárbara, cuidando a más de 6.000 mascotas en sus refugios anualmente, y a miles de familias en toda la comunidad. SBCAS se dedica a la promoción de la tenencia responsable de mascotas y la prestación de servicios integrales de cuidado de los animales para mejorar la vida de las mascotas y las personas en la comunidad. A través de diversos programas e iniciativas, la organización se esfuerza por garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los animales.

Acerca de la Fundación para el Cuidado de los Animales del Condado de Santa Bárbara (SBCACF):

Fundada en 2002, la Fundación para el Cuidado de Animales del Condado de Santa Bárbara es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) formada exclusivamente por voluntarios y dedicada a ofrecer a todos los animales adoptables y tratables del condado de Santa Bárbara una segunda oportunidad de encontrar un hogar cariñoso. En estrecha colaboración con los Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara, SBCACF proporciona financiación médica para salvar la vida de los animales maltratados, abandonados y heridos del refugio, cubriendo todo, desde el tratamiento del gusano del corazón y cirugías de emergencia hasta amputaciones. La fundación también financia equipos y suministros esenciales, garantizando que los tres refugios del condado cuenten con los recursos necesarios para atender a las mascotas más vulnerables. Gracias al apoyo de la comunidad y a su firme compromiso, la SBCACF trabaja incansablemente para crear un futuro más compasivo y solidario para los animales necesitados.

Acerca de la ASPCA:

La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA, por sus siglas en inglés) es una de las organizaciones de bienestar animal más importantes del país, comprometida a proporcionar medios eficaces para la prevención de la crueldad contra los animales en todo Estados Unidos. Desde 2001, la ASPCA ha concedido más de 200 millones de dólares en subvenciones a más de 4.000 organizaciones, agencias y programas de bienestar animal, apoyando desde la respuesta ante catástrofes y la atención de emergencia hasta programas piloto innovadores y la aplicación de las mejores prácticas que mejoran la vida de los animales en todo el país.