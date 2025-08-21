Community Asked to Foster or Adopt as Local Shelters Improve Facilities
Below is a press release from the County of Santa Barbara Health Department, Animal Services regarding them seeking the community's help as local shelters begin facility improvements
SANTA BARBARA COUNTY, Calif. – Santa Barbara County Animal Services (SBCAS) is calling on the community to help find temporary or forever homes for approximately 50 dogs from August 27 to September 30, 2025 as two shelters undergo major improvements.
Lompoc Animal Shelter Gets a Fresh New Look:
The Lompoc Animal Shelter is getting a long-awaited facelift, with fresh paint to create a brighter, more welcoming space for pets and visitors. During the renovation, the shelter will temporarily limit the capacity to just 20 dogs to ensure safely and reduce stress to the animals.
Santa Barbara Animal Shelter Play Yard Renovations:
Thanks to a generous grant from the ASPCA, in partnership with the Santa Barbara County Animal Care Foundation (SBCACF), the Santa Barbara Animal Shelter’s play yards will be transformed into more functional, enriching spaces for dogs with a more inviting and comfortable place for visitors. The project will expand playgroup opportunities, reduce stress, and help dogs show off their best personalities to potential adopters. To accommodate the construction, the shelter will temporarily limit the capacity to just 30 dogs.
A Call to Action for Dog Lovers
To support these improvements, SBCAS is seeking foster families and adopters who can open their hearts and homes to dogs during this transition, for a month—or a lifetime. Foster care provides a loving, low-stress environment for dogs, while freeing up shelter space for construction and incoming animals in need.
“This is a unique moment where the community can directly help us improve the quality of life for shelter dogs — both now and for years to come,” said Sarah Aguilar, Animal Services Director. “By fostering or adopting this month, you’re not just helping one dog — you’re helping us create better spaces for every dog who comes through our doors.”
How to Help:
- Foster: Provide a safe, temporary home for any of our shelter dogs until October SBCAS provides supplies, medical care, and support.
- Adopt: Make the commitment permanent and give a dog a lifetime of love
- Spread the Word: Share our posts and anyone who might be able to help.
Interested in fostering or adopting? Stop by any of our shelter locations to meet available dogs and get matched up!
- Santa Maria Animal Center: 548 W Foster Road, Santa Maria, CA 93455
- Lompoc Animal Center: 1501 W Central Avenue, Lompoc, CA 93436
- Santa Barbara Animal Center: 5473 Overpass Road, Santa Barbara, CA 93111
About Santa Barbara County Animal Services:
Santa Barbara County Animal Services is the leading animal welfare organization in Santa Barbara County, caring for over 6,000 pets in their shelters annually, and thousands of families across the community. SBCAS is dedicated to promoting responsible pet ownership and providing comprehensive animal care services to enhance the lives of both pets and people in the community. Through various programs and initiatives, the organization strives to ensure the health, safety, and well-being of animals.
About the Santa Barbara County Animal Care Foundation (SBCACF):
Founded in 2002, the Santa Barbara County Animal Care Foundation is an all-volunteer 501(c)(3) nonprofit dedicated to giving every adoptable and treatable animal in Santa Barbara County a second chance at a loving home. In close partnership with Santa Barbara County Animal Services, SBCACF provides life-saving medical funding for abused, neglected, and injured shelter animals — covering everything from heartworm treatment and emergency surgeries to amputations. The foundation also funds essential equipment and supplies, ensuring the county’s three shelters have the resources needed to care for the most vulnerable pets. Through community support and steadfast commitment, SBCACF works tirelessly to create a more compassionate, caring future for animals in need.
About the ASPCA:
The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) is one of the nation’s largest animal welfare grant makers, committed to providing effective means for the prevention of cruelty to animals across the United States. Since 2001, the ASPCA has awarded more than $200 million in grants to over 4,000 animal welfare organizations, agencies, and programs — supporting everything from disaster response and emergency care to innovative pilot programs and best-practice implementation that improve the lives of animals nationwide.
Traducción al Español:
SANTA BARBARA COUNTY, Calif. – Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara (SBCAS, por sus siglas en inglés) está haciendo un llamamiento a la comunidad para ayudar a encontrar hogares temporales o para siempre para aproximadamente 50 perros del 27 de agosto al 30 de septiembre de 2025 como dos refugios someterse a importantes mejoras.
El refugio de animales de Lompoc se renueva:
El refugio de animales de Lompoc recibe un esperado cambio de cara, con pintura fresca para crear un espacio más luminoso y acogedor para mascotas y visitantes. Durante la renovación, el refugio limitará temporalmente la capacidad a solo 20 perros para garantizar la seguridad y reducir el estrés de los animales.
Renovación del patio de recreo del refugio de animales de Santa Bárbara:
Gracias a una generosa subvención de la ASPCA, en colaboración con la Fundación para el Cuidado de los Animales del Condado de Santa Bárbara (SBCACF), los patios de juego del Refugio de Animales de Santa Bárbara se transformarán en espacios más funcionales y enriquecedores para los perros, con un lugar más acogedor y cómodo para los visitantes. El proyecto ampliará las oportunidades de los grupos de juego, reducirá el estrés y ayudará a los perros a mostrar sus mejores personalidades a los posibles adoptantes. Para acomodar las obras, el refugio limitará temporalmente la capacidad a sólo 30 perros.
Una llamada al acción para los amantes de los perros
Para apoyar estas renovaciones, SBCAS busca familias de acogida y adoptantes que puedan abrir sus corazones y sus hogares a los perros durante esta transición, durante un mes o para toda la vida. La acogida proporciona un entorno afectuoso y poco estresante, y a la vez libera espacio del refugio para la construcción y la llegada de animales necesitados.
Cómo ayudar:
- Acogida: Proporcionar un hogar seguro y temporal para uno de nuestros perros. SBCAS proporciona suministros, atención médica y apoyo.
- Adopción: Haz un compromiso permanente y dale a un perro una vida de amor.
- Corre la voz: Comparta nuestras publicaciones con quienes puedan ayudar.
¿Está interesado en acoger o adoptar? Pase por cualquiera de nuestras instalaciones para conocer a los perros disponibles y encontrarlos.
- Santa Maria Animal Center: 548 W Foster Road, Santa Maria, CA 93455
- Lompoc Animal Center: 1501 W Central Avenue, Lompoc, CA 93436
- Santa Barbara Animal Center: 5473 Overpass Road, Santa Barbara, CA 93111
Acerca de los Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara:
Los Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara es la organización líder en bienestar animal en el Condado de Santa Bárbara, cuidando a más de 6.000 mascotas en sus refugios anualmente, y a miles de familias en toda la comunidad. SBCAS se dedica a la promoción de la tenencia responsable de mascotas y la prestación de servicios integrales de cuidado de los animales para mejorar la vida de las mascotas y las personas en la comunidad. A través de diversos programas e iniciativas, la organización se esfuerza por garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los animales.
Acerca de la Fundación para el Cuidado de los Animales del Condado de Santa Bárbara (SBCACF):
Fundada en 2002, la Fundación para el Cuidado de Animales del Condado de Santa Bárbara es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) formada exclusivamente por voluntarios y dedicada a ofrecer a todos los animales adoptables y tratables del condado de Santa Bárbara una segunda oportunidad de encontrar un hogar cariñoso. En estrecha colaboración con los Servicios para Animales del Condado de Santa Bárbara, SBCACF proporciona financiación médica para salvar la vida de los animales maltratados, abandonados y heridos del refugio, cubriendo todo, desde el tratamiento del gusano del corazón y cirugías de emergencia hasta amputaciones. La fundación también financia equipos y suministros esenciales, garantizando que los tres refugios del condado cuenten con los recursos necesarios para atender a las mascotas más vulnerables. Gracias al apoyo de la comunidad y a su firme compromiso, la SBCACF trabaja incansablemente para crear un futuro más compasivo y solidario para los animales necesitados.
Acerca de la ASPCA:
La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA, por sus siglas en inglés) es una de las organizaciones de bienestar animal más importantes del país, comprometida a proporcionar medios eficaces para la prevención de la crueldad contra los animales en todo Estados Unidos. Desde 2001, la ASPCA ha concedido más de 200 millones de dólares en subvenciones a más de 4.000 organizaciones, agencias y programas de bienestar animal, apoyando desde la respuesta ante catástrofes y la atención de emergencia hasta programas piloto innovadores y la aplicación de las mejores prácticas que mejoran la vida de los animales en todo el país.
