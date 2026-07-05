Putin y Trump mantuvieron una llamada “de carácter empresarial” de 90 minutos el 4 de julio, según Moscú

Por Tim Lister y Daria Tarasova Markina, CNN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló con Donald Trump durante casi 90 minutos el 4 de julio, en una conversación en la que el líder estadounidense volvió a ofrecer ayuda para poner fin a la guerra en Ucrania, según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Putin felicitó personalmente a Trump “y a todo el pueblo estadounidense por esta significativa festividad”, el 250 aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos, informó el ministerio.

La conversación fue la cuarta entre ambos este año y “de carácter empresarial y altamente constructiva”, añadió el ministerio, agregando que Trump “reafirmó su disposición a facilitar el cese de hostilidades lo antes posible” en el conflicto ucraniano.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre la conversación.

“El lado ruso volvió a enfatizar la preferencia por una resolución política y diplomática del conflicto”, según el ministerio, al tiempo que afirmó que “Kyiv y sus patrocinadores europeos apuestan por prolongar e incluso escalar el conflicto”.

“Nuestro presidente ha expuesto la realidad de la situación en el campo de batalla, donde las Fuerzas Armadas rusas avanzan con confianza”, añadió el ministerio.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que también tuvo una “muy buena llamada” con Trump el sábado.

“Existe una verdadera perspectiva de poner fin a esta guerra, y la determinación de Estados Unidos es decisiva”, señaló Zelensky.

Mientras tanto, Rusia ha afirmado que sus fuerzas ahora controlan la importante ciudad de Kostyantynivka en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

“Es solo otra mentira rusa, un intento de generar algún tipo de noticia”, dijo el mandatario ucraniano el sábado.

Las fuerzas armadas ucranianas informaron el sábado que pequeños grupos de soldados rusos se habían infiltrado en la ciudad, pero que las operaciones de contra-sabotaje continuaban.

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