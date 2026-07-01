El T-MEC seguirá hasta 2036 aunque EE.UU. decida no prorrogarlo, asegura Sheinbaum

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que si el Gobierno de Estados Unidos decidiera no prorrogar la duración del Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC) el acuerdo comercial continuará con su vigencia original hasta 2036.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 y tiene una duración de 16 años. El tratado indica que, seis años después, los tres países deben hacer una revisión conjunta y confirmar por escrito si deciden extender la duración del acuerdo por otros 16 años.

Tanto México como Canadá ya expresaron por escrito su decisión de prorrogar el T-MEC.

“Si Estados Unidos no envía la carta el día de hoy de que quiere una prórroga de 16 años, el tratado se mantiene hasta su vigencia, que son los próximos 10 años, y en todo caso habría una revisión cada año”, declaró Sheinbaum sobre lo que pasaría con el T-MEC.

Los representantes de comercio y economía de los tres países tendrán una reunión virtual la mañana de este miércoles, en la que se definirá si EE.UU. quiere una prórroga del T-MEC o, en su lugar, prefiere la vigencia original del tratado y que se revise cada año.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México y máximo representante del país en las negociaciones del T-MEC, dijo el martes que, si ocurre el segundo escenario y EE.UU. decide no extender el tratado, la revisión que se haría anualmente no sería del acuerdo completo, sino de áreas en específico que le preocupan a cada país.

“Vas a revisar algunos temas. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos 13 temas, EE.UU. tiene 14, Canadá en su momento planteará los suyos. Pero entonces el año entrante ya no serán los mismos, serán cada vez menos”, declaró Ebrard en un mensaje en X.

El tema comercial ha sido un punto de choque constante entre Estados Unidos y el mundo desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. en enero de 2025. Desde entonces, la administración Trump ha impuesto aranceles a diversos países -entre ellos México y Canadá, sus socios comerciales de la región- y ha planteado la posibilidad de que Estados Unidos salga del T-MEC.

Por ello, México y Estados Unidos han tenido negociaciones de carácter comercial desde el año pasado, con especial énfasis en la esperada revisión conjunta del T-MEC este miércoles.

Ebrard indicó que existe una forma en la que EE.UU. puede salir por completo del T-MEC, y es a través del proceso de denuncia detallado en el artículo 34.6 del tratado.

La denuncia “surtirá efecto seis meses después” de que un país presente la notificación por escrito a las dos naciones que también forman parte del tratado, señala el artículo. El T-MEC seguirá vigente para los países que no hayan presentado la denuncia.

Pese a este posible escenario, Ebrard dijo que “no vemos” que el T-MEC deje de tener vigencia, “si no no habría habido conversaciones formales a lo largo de todo el año”.

Previamente, Ebrard dijo a CNN que “sustituir el actual tratado por otro diferente” sería “sumamente complejo” para la administración de Trump, sobre todo en época de elecciones en Estados Unidos.

“Genera mucha incertidumbre. Somos los dos principales socios: México en primer lugar, y Canadá. Metes mucha incertidumbre para un gran número de empresas en EE.UU. y, más o menos, pues probablemente 10 puntos del producto interno bruto de Estados Unidos estén vinculados a esta decisión que estás documentando. Entonces no le vería yo un sentido”, comentó Ebrard en abril.

Con base en el artículo 34.7 del T-MEC, Sheinbaum dijo que, si hoy EE.UU. no entrega su prórroga por escrito, el tratado aún podría extenderse en los siguientes meses o incluso años.

“(Por ejemplo) si en cinco meses o tres años las 3 partes dicen ‘podemos prorrogarlo otros 16 años’, se puede prorrogar otros 16 años. Es decir, no es que ya no se pueda volver a prorrogar”, añadió la presidenta de México.

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Con información de Andrés Oppenheimer y Joaquin Doria, de CNN.