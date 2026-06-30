“Los rescates que quedan son muy difíciles”: los desafíos de las brigadas en La Guaira a medida que se agota el tiempo

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

“Nos quedan los rescates más difíciles y más riesgosos”, reconoció desde La Guaira Exequiel Gallardo, miembro del Grupo USAR de Bomberos de Chile. El reloj avanza y cada hora cuenta para los posibles sobrevivientes que siguen bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela, mientras los miles de brigadistas internacionales que llegaron al país enfrentan un escenario que crece en complejidad

“Estamos llegando a una etapa en donde los rescates que quedan son los rescates imposibles, muy difíciles. Después del día 5, en el mundo ya estos rescates se conocen como rescates milagrosos. Porque no es normal o es muy poco frecuente que gente sobreviva tantos días. La lucha no de esas personas no es solo contra el reloj, sino también contra la deshidratación”, detalló a CNN el oficial de enlace. Después de sacar a las víctimas que estaban en zonas más accesibles, restan los que pueden estar atrapados bajo varios pisos de escombros.

La situación ha ido cambiando con el paso de los días. El capitán Gabriel Rodríguez, quien está al mando de la operación de brigadistas de Ecuador, dijo que su equipo fue uno de los primeros en llegar al país, por lo que estuvo a cargo de establecer el centro de despacho y organización antes de ser desplegado al trabajo de campo. “Cuando arribamos, tuvimos un escenario bastante complejo. Ahora estamos cerrando las ventanas, todos los equipos están completamente desplegados para encontrar indicios de vida”, relató.

A casi seis días de los terremotos, las tareas están a punto de pasar a otra etapa, la de recolección de cuerpos, que por el momento no es prioridad mientras haya esperanza de encontrar a gente con vida.

En ese sentido, los brigadistas también enfrentan cuestionamientos de vecinos y familiares que creen que ya no están buscando a los desaparecidos. Miguel Ángel García, miembro de los Topos Azteca de México, descartó en declaraciones a CNN que estén realizando trabajos de demolición, como señalaban algunos vecinos. “No es eso. Estamos moviendo material pesado, que de otra forma no lo podríamos mover, para seguir generando los espacios”, explicó.

“La transición (que pone fin a la etapa de búsqueda) la maneja la autoridad local en conjunto con representantes de Naciones Unidas. Mediante conversaciones se llega a acuerdos, se hablan condiciones. Al final, hay que recordar que todos los equipos lo único que hacen es ir a prestar ayuda, luego retornar”, dijo Rodríguez.

Gallardo apuntó en la misma dirección: “Es una línea superdelgada que la tiene que dibujar el país local, en este caso de Venezuela, y dice a partir de este momento se dan por finalizar las tareas de búsqueda. ¿Qué significa eso? Que empezamos a ser menos cuidadosos, por ejemplo, en ingresar con maquinaria pesada a las estructuras, para hacer recuperación de cadáveres, que es una tarea que al principio no es priorizada”.

El rescatista chileno enfatizó que ha recibido ayuda de las autoridades locales para realizar las tareas. “No hemos tenido ningún problema (…), el Gobierno nos entrega vehículos para poder trasladarnos, nos entrega seguridad a todos los lugares donde nos movemos, vamos con policías. El equipo chileno además está trabajando constantemente con bomberos locales que salen con nosotros y gente de protección civil que sale con nosotros a hacer los rescates. Hasta ahora para nosotros ha sido un trabajo mancomunado”.

La tarea del Gobierno de Venezuela de coordinar los esfuerzos es apoyada por la ONU para distribuir los esfuerzos de más de 2.000 rescatistas enviados desde más de 25 países.

“La coordinación, incluso en las mejores circunstancias, resulta increíblemente difícil. Si las Naciones Unidas se han involucrado, vemos lo que se conoce como el ‘sistema de clústeres’ con grupos de organizaciones que colaboran en tareas similares”, señaló la experta en manejo de emergencias y desastres Samantha Penta, docente de la Universidad de Albany (Nueva York). “A veces, cuando intervienen organizaciones o entidades, intentan deliberadamente actuar por su cuenta y no se coordinan con los demás. Muchas veces también hay gente que, sencillamente, no sabe cómo hacerlo. Están pasando tantas cosas y es difícil obtener información”, comentó.

“Hay organizaciones emergentes, grupos de personas que se unen y forman una organización tras un suceso, o quizá otros actores informales que normalmente no participan en la respuesta ante desastres, pero que se involucran porque esto ocurrió en su propio entorno. A veces puede resultar difícil integrar a esas personas y a esos grupos en la respuesta ante desastres más formalizada”, agregó la investigadora.

Penta explicó que también va variando el estado en el que encuentran a los sobrevivientes, después de sacar a los primeros, que generalmente tienen algunas contusiones. Otros que pasan días con una fractura no atendida, pueden tener secuelas permanentes. “Cuando avanza el tiempo, pasamos a cuestiones más relacionadas con la salud crónica. Piensa, por ejemplo, en esa persona que quizá toma medicación para el corazón y puede pasar un par de días sin tomarla, pero luego la afección cardíaca empieza a manifestarse, sobre todo si se suma a otros factores de estrés”, dijo.

Además, destacó que los procesos ante una emergencia no siempre son lineales, por posibles réplicas fuertes que causen nuevos derrumbes o factores como el clima. “Depende de cómo evolucione el peligro”, apuntó.

Kevin Bedwell, rescatista chileno también desplegado en La Guaira, dijo a CNN que la autonomía inicial del grupo es de hasta 10 días, contando el viaje de ida y vuelta. “En casos muy excepcionales se puede prolongar”, añadió. El oficial de enlace afirmó que con el pasar de los días “hay una mejora en la organización, la logística, la preparación y la metodología”, y espera que el grupo pueda salvar a más sobrevivientes.

Bedwell afirmó que “el desafío es mantener la metodología en pie”, pero reconoció que “hay temas de cansancio de por medio”. Aunque las posibilidades se vayan reduciendo, aseguró: “No quita que seguimos hasta el último minuto, hasta el punto que se pueda levantar. Si se escucha algo, ponemos todo nuestro esfuerzo”.

Pocas horas de sueño, jornadas que a veces terminan sin el resultado deseado y la mirada de familias desesperadas que piden por sus seres queridos. La maquinaria no siempre alcanza para avanzar al ritmo óptimo y por momentos la impotencia se apodera en la zona.

La investigadora Penta destacó cómo afecta el cansancio. “Todo el mundo está agotado. Trabajan en condiciones increíblemente duras y muy estresantes. Y, por eso, también hay un aspecto humano con el que es muy fácil identificarse: las personas tienen un límite de lo que pueden soportar”, comentó.

“Muchas de las personas que participan en la respuesta a este suceso son también supervivientes del mismo. Lo han vivido en primera persona. Puede que sus casas estén dañadas. Puede que tengan seres queridos a los que no logran localizar, ¿verdad? Y creo que a veces nosotros, sobre todo como personas que observamos desde fuera, podemos llegar a olvidar ese aspecto de la humanidad que todos compartimos”, agregó Penta. “Pensar en el bienestar de los equipos de rescate es increíblemente importante. No estoy seguro de hasta qué punto eso ocurre en Venezuela, pero es absolutamente importante que, al plantearnos estas operaciones, pensemos en cómo lo vive la persona como ser humano”.

Las voces de los rescatistas son firmes y transmiten experiencia, pero también reflejan las dificultades.

El ecuatoriano Rodríguez, al ser consultado sobre qué es lo que la gente no percibe desde lejos, también habló de ese punto: “Hay que tener en cuenta el dolor que pueden sentir algunas personas, la resiliencia que tienen que tener los rescatistas. Ser empáticos con la capacidad de dolor”, reiteró.

A su vez, Gallardo subrayó que el trabajo continúa. “Nuestra prioridad sigue siendo el rescate. Mientras sigan saliendo personas vivas, nosotros no vamos a parar de buscar otras oportunidades de rescatarlos, es personas con vida y a lo que vinimos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.