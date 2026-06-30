Las ofertas de empleo en EE.UU. fueron superiores a lo esperado en mayo, aliviando la incertidumbre por la guerra con Irán

Alicia Wallace, CNN

Buenas noticias para las personas que buscan empleo: el número de puestos disponibles en Estados Unidos aumentó por segundo mes consecutivo.

Nuevos datos de este martes mostraron que el número estimado de ofertas de trabajo aumentó en mayo a casi 7.6 millones, desde 7.59 millones, alcanzando un nuevo máximo de dos años en el proceso, según la última Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los economistas esperaban que el número de ofertas de trabajo disminuyera casi un 10 % en mayo a alrededor de 6.975 millones y que el aumento de las ofertas laborales en abril probablemente fuera una sobreestimación de la demanda laboral.

Eso no parece ser el caso. El informe de este martes podría proporcionar más evidencia de que el mercado laboral de EE.UU. no solo se está estabilizando, sino que también está listo para expandirse.

“La recesión en la contratación terminó, y estamos comenzando a ver qué otras industrias buscan trabajadores nuevamente, y eso es realmente una buena noticia”, dijo Heather Long, economista en jefe de Navy Federal Credit Union, en una entrevista con CNN este martes.

Las ofertas de empleo aumentaron en una variedad de industrias en mayo, incluyendo ocio y hospitalidad, comercio mayorista, construcción y manufactura. El informe de este martes mostró que las publicaciones de empleo disminuyeron en industrias como salud, finanzas y tecnología.

“Es un poco una historia de ganadores y perdedores”, dijo Long. “Algunas industrias, en particular los sectores de mano de obra, parecen estar recuperándose, mientras que otras, como la tecnología y las finanzas, siguen siendo débiles”.

El empleo en tecnología y finanzas ha resultado particularmente afectado por el aumento en la adopción de tecnologías de inteligencia artificial.

El mercado laboral de EE.UU. ha estado estancado en una rutina de “pocas contrataciones, pocos despidos” durante gran parte de los últimos dos años. Después del auge posterior a la pandemia, el crecimiento del empleo comenzó a normalizarse pero se desaceleró aún más debido a una combinación de factores (entre ellos una fuerza laboral en disminución así como una alta incertidumbre en torno a importantes cambios en políticas federales).

“Ahora parece que hay una corrección a la corrección: las empresas se dan cuenta de que la IA no puede hacerlo todo, que aún necesitan trabajadores, y se dan cuenta de que la demanda es lo suficientemente fuerte como para justificar más contrataciones”, dijo Long. “Aún es cauteloso … definitivamente hay una expansión cautelosa en la contratación”.

El informe de este martes mostró justo eso. A pesar del mayor apetito de las empresas para expandir sus plantillas, no todas están tomando decisiones. El número de nuevas contrataciones disminuyó por tercer mes consecutivo.

El hecho de que la contratación se mantenga moderada mientras aumentan las ofertas de empleo y el empleo total “no es una contradicción”, señaló Sneha Puri, economista de Indeed.

“Simplemente significa que las ganancias recientes en el empleo están siendo impulsadas más por una caída histórica en las separaciones que por nueva actividad de contratación. Menos personas están perdiendo o dejando sus trabajos, pero no muchas más personas los están consiguiendo”.

En parte, esto se debe probablemente a que hay menos trabajadores en el mercado laboral, señaló Noah Yosif, economista en jefe de la American Staffing Association.

“La pausa en las ofertas de empleo está siendo contrarrestada por una oferta laboral más pequeña, debido a una población en edad de trabajar más reducida”, escribió en una nota este martes.

Al mismo tiempo, los datos JOLTS de mayo no mostraron un cambio significativo en los despidos o en el número de personas que renuncian voluntariamente a sus empleos (un indicador de que los trabajadores aún no tienen suficiente confianza en el mercado laboral para cambiar de empleo).

Un informe separado publicado este martes mostró que los estadounidenses siguen siendo bastante pesimistas sobre el mercado laboral.

El Índice de Confianza del Consumidor más reciente de The Conference Board aumentó ligeramente en junio gracias a los precios más bajos de la gasolina, pero “las percepciones sobre el mercado laboral actual se suavizaron notablemente a medida que el porcentaje de consumidores que dice que los empleos eran “difíciles de conseguir” aumentó al 22.5 %, el nivel más alto desde enero de 2021”, dijo Dana Peterson, economista en jefe de The Conference Board, en un comunicado.

Agregó que los encuestados anticipan “pocos cambios” en el mercado laboral en los próximos seis meses.

El mercado laboral de EE.UU. parece haber tomado un giro en los últimos meses. La economía sumó aproximadamente 172.000 empleos en mayo, lo que marcó el tercer mes consecutivo con un aumento de 100.000 empleos más. La tasa de desempleo se ha mantenido estable en 4.3 %.

Los economistas esperan otro mes decente de crecimiento del empleo en junio.

Se espera que el último informe de empleo, que se publicará el jueves debido al feriado del 4 de julio, muestre que la economía sumó cerca de 100.000 empleos el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.