“Estamos aquí para hacer todo lo posible por ayudarte”: en medio de la tragedia, llegan historias de rescate desde Venezuela

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado miércoles dejaron una huella de devastación en el país. Las víctimas mortales y heridas se cuentan por miles, mientras que los edificios colapsados o con daños suman cientos.

En medio de la tragedia, más de 2.000 rescatistas provenientes de una veintena de países han llegado a territorio venezolano para apoyar con las labores de búsqueda y rescate.

Los momentos más críticos en la búsqueda de sobrevivientes están ocurriendo. Durante las últimas horas, el trabajo de los rescatistas ya dio resultados que devuelven la esperanza.

Los rescatistas de El Salvador lograron liberar a una adolescente de 15 años y a su perro que quedaron atrapados dentro de un edificio derrumbado en la ciudad de Catia La Mar, La Guaira, el estado venezolano más afectado tras los terremotos, informó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El equipo salvadoreño tuvo que “atravesar varias paredes” para llegar hasta Camila Sofía Medina Rivas y su perro Chanel, en el noveno piso del edificio, dijo Bukele.

“¡Hemos rescatado a Camila!”, publicó el mandatario en X, junto con un video de la niña siendo transportada en una camilla por varios rescatistas.

Las imágenes muestran a la joven haciendo un gesto de corazón con las manos, mientras lleva puesta una máscara de oxígeno y saluda a la multitud reunida afuera del edificio.

Bukele compartió un clip de audio que supuestamente contiene una conversación entre Camila y un rescatista.

“Estamos aquí para hacer todo lo posible por ayudarte”, se oye decir al rescatista, después de que Camila le contara que solo podía mover las piernas en el pequeño espacio en el que estaba atrapada.

“Queremos que se mantengan con energía para que puedan ayudarnos a hacer todo el ruido posible”.

“¡Vale!”, gritó Camila.

El equipo de rescate de El Salvador también rescató a Nayarit Colmenares, de 39 años, de un sexto piso de un edificio colapsado.

Después de horas de trabajo, el contingente salvadoreño logró sacar con vida a Colmenares.

El equipo de búsqueda y rescate de Colombia (USAR COL), asignado a La Guaira, rescató a un niño de 11 años luego de más seis horas de trabajos para extraerlo con vida de una estructura colapsada.

“¡Moisés está a salvo! Tras seis horas de una intensa operación, el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida al niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela. Una vida más salvada. La esperanza siempre encuentra camino”, informó la Cancillería de Colombia en X.

La Cancillería acompañó su mensaje con un video del momento del rescate, en donde se ve a Moisés siendo colocado en una camilla para que lo bajen de los escombros.

“Cuando vayas a bajar, te vas a quedar con los ojos cerrados. Vamos a moverte mucho, pero no te vamos a dejar caer”, le dice uno de los rescatistas colombianos al niño.

El equipo rescatista de Colombia comenzó el operativo para salvar a Moisés luego de arribar a Venezuela. En un primer momento, el equipo logró establecer contacto con él y luego concentró todos sus esfuerzos en su rescate.

Según USAR COL, en La Guaira “se concentra el mayor número de estructuras colapsadas y personas afectadas”.

Los Bomberos de Quito informaron este sábado que, en colaboración con un equipo de El Salvador, lograron ubicar y rescatar a Marlene, una mujer de 80 años que permaneció atrapada durante más de 60 horas entre los escombros de un inmueble en el sector de Playa Grande.

Los Bomberos difundieron el rescate en su cuenta de X, junto con un video que muestra el momento en el que un rescatista habla con la sobreviviente. “Vamos a ayudarte, venimos de Ecuador a ayudarte, tranquila, estamos contigo, ¿okay?”, le dice.

“Nunca dejamos de buscar. Cada maniobra, cada decisión y cada minuto de esfuerzo estuvieron guiados por una misma convicción: mientras exista la posibilidad de encontrar vida, nuestra misión continúa”, dijo la corporación.

Así como Chanel, otros animales han sido rescatados de entre los escombros después de los terremotos en Venezuela.

Periodistas en el lugar han documentado rescates de perros, que son cargados lejos de los escombros.

Otro caso es el de Lola, una gata rescatada en Chacao, municipio de Caracas afectado por los sismos.

Autoridades locales dijeron a periodistas en la zona que Lola fue rescatada de un edificio colapsado y la pudieron identificar por la información en su placa.

Por su placa, además, “pudimos identificar a quién pertenece, lamentablemente la propietaria falleció”, señalaron la autoridades de Chacao este sábado, y agregaron que los hijos de la dueña, llamada Beatriz, ya están al tanto de la situación y se harán cargo de la gata.

Lola, en tanto, será atendida por el servicio veterinario del que disponen las autoridades.

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Con información de Osmary Hernández, Magdalena Sofía Vitores Moreno, Issy Ronald y Ana María Cañizares, de CNN.