Caraballeda, el popular destino turístico que quedó como una zona “de guerra” tras los terremotos

Por Uriel Blanco, CNN en Español

La Guaira, estado venezolano que hace unos días destacaba como uno de los destinos turísticos de playa más importantes del país, es hoy el centro de una de las mayores tragedias ocurridas en Venezuela, luego de que dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 azotaran a la nación casi de manera simultánea, con apenas segundos de diferencia uno del otro.

Dentro del estado, que ya fue declarado como zona de desastre y tiene más de 100 edificios colapsados, están Catia La Mar y Caraballeda. Ambos lugares son “los más afectados” de La Guaira, confirmó Diosado Cabello, ministro del Interior de Venezuela.

Caraballeda es una de las 11 parroquias que, junto con el municipio Vargas, conforman el estado La Guaira (conocido como Vargas hasta 2019).

Este lugar, así como varios destinos más de La Guaira, es popular entre los visitantes por sus playas y su gastronomía, desde café hasta pescado.

La ciudad está ubicada a las orillas del mar Caribe. Las panorámicas antes de los terremotos muestran una Caraballeda con edificios altos y viviendas populares.

Las playas de Caraballeda contribuyen a las cifras en aumento del turismo en La Guaira. En abril, durante la Semana Santa 2026, el estado recibió a más de 1,7 millones de personas, superando en más de 52 % las visitas registradas en el mismo lapso del año pasado, según cifras oficiales.

“No hay mayor satisfacción que ver a las familias disfrutar del sol, nuestra gastronomía, el calor de nuestra gente y todo con la mayor seguridad”, dijo José Alejandro Terán, gobernador de La Guaira, tras la Semana Santa.

Para Caraballeda, y en general para La Guaira, la pesca es una de las actividades productivas más importantes para los habitantes, por lo que es parte del motor económico del país.

El consumo de pescado, en tanto, creció 3,5 % en los primeros cinco meses del año en Venezuela, informó Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país.

Lo que antes se alzaba como una ciudad costera con edificios y resorts es hoy el escenario de una catástrofe luego de los terremotos de esta semana.

Los propios venezolanos que han ido a Caraballeda han descrito que las escenas son como las de “una guerra”.

Orianna Velásquez, residente de Caracas, declaró a CNN que viajó a Caraballeda el jueves por la mañana para buscar a su padre.

“No me lo esperaba”, dijo, y añadió que “todo parece sacado de una guerra”.

En las imágenes que Velásquez compartió con CNN, se veía cómo el edificio donde se encontraba la casa de su padre se derrumbaba por completo. Además, se observaba a rescatistas voluntarios buscando entre los escombros.

Entre los sitios de entretenimiento que más destacan en la ciudad, se encuentra Caraballeda Golf & Yacht Club. Este lugar con amplios campos se ha convertido tanto en organizador de donaciones como en el punto donde familiares esperan noticias de sus seres queridos.

“Frente a los recientes eventos sísmicos registrados en la región, nuestra prioridad absoluta es acompañar a cada uno de nuestros miembros, aliados y trabajadores en este momento. Queremos transmitirles un mensaje de tranquilidad, apoyo mutuo y absoluta consideración hacia ustedes y sus seres queridos”, escribió el club en un comunicado.

“Asimismo, les informamos que nuestro compromiso es garantizar un espacio 100 % seguro en nuestro club y que, a su vez, podamos prestar el apoyo necesario a toda la comunidad de La Guaira y Caraballeda”, agregó en su comunicado.

Caraballeda Golf & Yacht Club está organizando esfuerzos de acopio. Las donaciones se están recibiendo en la tienda Arawana Outdoor (entre calle Madrid y avenida Caroní, en Caracas), desde donde serán llevadas hasta La Guaira.

“Necesitamos más que todo herramientas, medicinas у гора. Ya tenemos suficiente comida y agua pero TODO ES BIENVENIDO”, informó el club en su cuenta de Instagram.

En tanto, luego de los más de 100 edificios colapsados en La Guaira, Caraballeda Golf & Yacht Club se convirtió en refugio para aquellos que lo necesiten.

Hasta el jueves, el club de golf tenía más de 100 personas refugiadas, entre ellas menores de edad. Aquí puedes consultar la lista actualizada con los nombres de quienes están refugiados en el club.

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