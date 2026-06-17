Puede que el acuerdo de Trump con Irán sea un fracaso, pero está consiguiendo lo que quiere

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Donald Trump insistió el mes pasado en que no estaba pensando en las finanzas de los estadounidenses mientras mantenía negociaciones con Irán.

Está claro que ha cambiado de opinión.

“No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, podría haber sucedido”, declaró Trump el miércoles, al intentar explicar lo que los críticos consideran un acuerdo profundamente defectuoso para poner fin a la guerra.

El comentario de Trump en Francia fue revelador. Demuestra cómo, bajo presión política, suele priorizar las ventajas a corto plazo sobre la estrategia a largo plazo.

Y subraya su reverencia por la sabiduría de los mercados, que, según él, eran “más brillantes” que cualquiera de sus asesores, “aparte de mí, por supuesto”.

Pero el respaldo de Trump a un plan de paz que, según advirtió un senador republicano, haría que Ronald Reagan se revolviera en su tumba, corre el riesgo de debilitar la posición de Estados Unidos de cara a las cruciales conversaciones de 60 días que podrían definir el destino nuclear de Irán.

El acuerdo, diseñado para allanar el camino a esas reuniones, parece ceder casi toda la influencia de Estados Unidos y otorga a Irán miles de millones de dólares en ingresos por adelantado al eximirlo de las sanciones.

Por lo tanto, podría mermar la imagen de Trump como el gran negociador mundial, una imagen que lo catapultó de la televisión a la Casa Blanca.

Entonces, ¿por qué lo hizo?

El presidente intentó someter a Irán mediante bombardeos durante semanas. Lanzó graves amenazas de destruir su civilización. Y cuando la diplomacia fracasó, la semana pasada volvió a enviar bombarderos y misiles estadounidenses al espacio.

Pero en su revelación sobre el coste de la guerra, puede que finalmente haya encontrado lo que ha estado buscando casi desde que inició el conflicto en febrero: una salida.

A veces, en medio de su cacofonía, Trump muestra una franqueza poco común en un presidente.

Tras la cumbre del G7 del miércoles, confesó que había estudiado cómo la bolsa “se disparaba como un cohete” cada vez que hablaba de una posible paz con Irán y luego caía “enormemente” cuando los titulares presagiaban lo contrario a un acuerdo.

“El único presidente que no quería ser era el difunto y gran Herbert Hoover”, dijo, refiriéndose al comandante en jefe del siglo XX al que se le atribuye la Gran Depresión que arrasó con los inversores y sumió a millones de estadounidenses en la miseria.

Las repercusiones de la guerra con Irán no han sido tan extremas, y la economía estadounidense se mantiene sólida.

Sin embargo, la guerra disparó los precios de la gasolina, lo que contribuyó a un repunte de la inflación, y sus consecuencias parecían destinadas a agravarse rápidamente.

Mientras tanto, los índices de aprobación de Trump han caído por debajo del 30 %, y las consecuencias económicas de la guerra lo han hecho parecer aún más ajeno a la crisis de asequibilidad que acecha a muchos votantes, la cual volvió a criticar el miércoles, calificándola de campaña de desprestigio por parte de los demócratas.

El razonamiento de Trump para poner fin a la guerra es notable en muchos sentidos.

Esto envalentonará a los críticos que creen que el presidente a menudo diseñaba sus diversas declaraciones sobre la guerra, especialmente a principios de semana, para provocar una reacción en el mercado de valores y hacer bajar los precios del petróleo.

Más grave aún, su admisión pareció confirmar la visión estratégica de Irán de que el costo del conflicto sería insostenible para los estadounidenses una vez que la ofensiva aérea inicial de Estados Unidos e Israel se estancara.

Esto significa que la nueva baza de Teherán —la capacidad de interrumpir las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz— se ha vuelto aún más poderosa.

Trump advirtió el miércoles que si Irán no cumplía con su parte del acuerdo, les lanzaría bombas. Sin embargo, una implacable guerra aérea que duró semanas no provocó un cambio de régimen ni obligó a la República Islámica a firmar un acuerdo que favoreciera a Washington.

Por lo tanto, es lógico concluir que Trump no arriesgaría caídas en la bolsa ni subidas en los precios del petróleo para imponer sus exigencias.

Además, la amenaza de bombardear Irán nuevamente parece contravenir la primera cláusula del memorando de entendimiento, que prohíbe a Estados Unidos usar la amenaza o el uso de la fuerza contra el otro país.

Al inicio del conflicto, el presidente parecía vulnerable a las críticas de los senadores republicanos, quienes temían que se hubiera vuelto demasiado indulgente con Irán. Pero con la firma del memorando de entendimiento, a Trump le resultará más difícil retractarse o modificar sus términos.

El problema no radica en que Trump se equivoque al poner fin a la guerra. Si los combates cesan ahora, se podrían salvar muchas vidas estadounidenses e iraníes. Además, una mitigación de las consecuencias económicas tendría un impacto significativo en la vida de muchos trabajadores estadounidenses.

Pero hay una razón importante por la que algunos republicanos son tan críticos, incluido el exvicepresidente Mike Pence, quien el martes le dijo a Kaitlan Collins de CNN que el acuerdo emergente parecía una “concesión”.

Al pagar un precio tan alto para detener los combates, Trump está enviando un mensaje, no solo a Irán sino también a otros adversarios, de que la determinación de Washington en los conflictos militares puede verse socavada si encuentran la manera de aumentar la presión política mediante la guerra económica.

También parece haber abandonado a los iraníes tras asegurarles al comienzo de la guerra que les ofrecía su “única oportunidad en generaciones” para derrocar a su brutal Gobierno.

En una enorme concesión a Teherán, el memorándum compromete tanto a Estados Unidos como a Irán a “abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro”.

Es posible que Trump no solo se haya atado las manos a sí mismo, sino también las de sus sucesores.

Tras la cumbre del G7 celebrada el miércoles en Francia, Trump insistió en que el acuerdo pondría fin al conflicto y reabriría el estrecho de Ormuz.

Está depositando una gran confianza en la ya conocida garantía de Irán de que no buscará una bomba nuclear, una promesa que ya se había visto debilitada por su enriquecimiento de uranio a niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas nucleares.

También argumentó que su política hacia Irán debía evaluarse considerando sus dos mandatos.

Afirmó que su decisión de eliminar al jefe de seguridad iraní, Qasem Soleimani, en Bagdad en enero de 2020, había cambiado el curso de la historia.

Además, sostuvo que los bombardeos estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes el año pasado eliminaron la amenaza de una bomba atómica.

El presidente tiene razón en cuanto al impacto estratégico de su anterior política hacia Irán. Pero si ya había resuelto el problema, ¿por qué inició una nueva guerra?

Y, no por primera vez, Trump pareció perder el control de su discurso sobre Irán en una conferencia de prensa incoherente.

Lo más desconcertante fue que, tras haber exigido previamente una “rendición incondicional”, dio a entender que Teherán tenía razón al querer tener un programa de misiles como el de sus rivales regionales.

Y ofreció más tranquilidad a Irán al decir que no consideraba el plazo de 60 días como una “fecha límite estricta”.

En otro giro inesperado, Trump firmó una copia del memorando de entendimiento en el Palacio de Versalles y envió una foto a los iraníes.

“Está firmado”, declaró Trump. “Lo firmé en Versalles, yo mismo lo acabo de firmar”.

Su teatralidad no hará sino reforzar la idea de que cree que la imagen que proyecta un acuerdo es al menos tan importante como su contenido.

Y esto plantea la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el memorando de entendimiento firmado no da paso a la diplomacia más intensa que todos esperan, sino que Trump lo interpreta como el establecimiento de un nuevo statu quo que le permite salir sin remedio de toda su desventura con Irán?

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