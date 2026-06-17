Cuatro accidentes aéreos en cuatro días en Estados Unidos: ¿qué está pasando?

Por Alexandra Skores, CNN

Estados Unidos ha vivido una semana marcada por tragedias en la aviación, tras la caída de dos aeronaves de las Fuerzas Armadas, un avión de paracaidismo y un jet privado en un lapso de solo cuatro días.

El sábado, testigos captaron en video una enorme bola de fuego en una montaña del condado de Yakima, en Washington, cuando un caza de la Infantería de Marina se estrelló. El piloto logró eyectarse y sobrevivió.

Al día siguiente, en Butler, Missouri, 11 pasajeros y un piloto murieron cuando un avión de paracaidismo se estrelló momentos después de despegar. Familiares de las víctimas observaban desde el aeropuerto cuando ocurrió el impacto.

Luego, el lunes, ocho tripulantes murieron cuando un bombardero B-52 se estrelló en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, al noreste de Los Ángeles. La aeronave realizaba una misión rutinaria de prueba cuando cayó y generó una columna de humo negro visible desde varios puntos.

El martes por la noche, un jet privado con seis personas a bordo se estrelló en una carretera en Laredo, Texas. Una persona murió, mientras que otras fueron rescatadas por transeúntes y agentes policiales entre los restos en llamas.

Las cuatro tragedias ocurridas en tan poco tiempo han generado preocupación, aunque expertos señalan que no hay indicios de que estén relacionadas entre sí.

“Son incidentes no relacionados entre sí, y cada uno es único en cuanto a su operación o tipo de aeronave, por lo que habrá que esperar los resultados de las investigaciones para saber exactamente qué ocurrió”, dijo Hassan Shahidi, presidente y director ejecutivo de la Flight Safety Foundation.

Cada uno de los accidentes involucró aeronaves que no están reguladas de la misma forma que los aviones comerciales de pasajeros. Dos de los casos corresponden a operaciones militares, mientras que el avión de paracaidismo y el jet privado están regulados por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), aunque con menos restricciones que las aerolíneas comerciales.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre cada suceso.

Un caza F/A-18 Hornet se estrelló el sábado alrededor del mediodía en el centro-sur del estado de Washington durante un vuelo de entrenamiento rutinario, informó la Infantería de Marina, que calificó el hecho como un “incidente de aviación no fatal”. El piloto se eyectó y fue rescatado por autoridades locales.

“Nuestro agente del paso de montaña contactó con el piloto, quien sufrió heridas leves y fue trasladado al hospital”, informó la oficina del sheriff.

El Departamento de Bomberos de Naches cerró y evacuó campamentos en la zona del lago Rimrock tras el incendio forestal provocado por el accidente.

La Infantería de Marina, que determinará la causa del siniestro, indicó que no se han revelado más detalles para “preservar la integridad de la investigación”.

El martes, las autoridades publicaron los nombres de las 12 personas que murieron cuando un avión de paracaidismo Pacific Aerospace P750 se estrelló contra el suelo junto a una carretera en Butler, Missouri.

“Nunca alcanzó una altitud de 100 a 200 pies. Apenas estaba por encima de los árboles”, dijo Dennis Jacobs, administrador interino del aeropuerto Butler Memorial.

Testigos vieron cómo el avión luchaba por ganar altitud antes de girar a la izquierda, entrar en pérdida y caer al suelo.

Las víctimas tenían entre 23 y 69 años. Nueve eran paracaidistas experimentados y dos iban a realizar saltos en tándem con un instructor, según las autoridades.

Es el accidente más mortal de un avión de paracaidismo desde 2019, cuando un Beechcraft BE65 bimotor se estrelló en Mokuleia, Hawái, según la Asociación de Paracaidismo de Estados Unidos.

Los vuelos de paracaidismo están regulados bajo la normativa Parte 91 de la FAA, que aplica a operaciones no comerciales, aunque con requisitos adicionales para empresas de salto que se centran principalmente en el manejo del equipo y no en la operación de la aeronave.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investiga el siniestro.

Un B-52 Stratofortress también se estrelló el lunes a las 11:20 a.m. mientras despegaba de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California, durante una misión de prueba vinculada a la modernización de un programa de radar, según la Fuerza Aérea.

El enorme bombardero apenas había despegado cuando cayó junto a la pista, dejando una marca negra sobre el asfalto y el terreno desértico.

La tripulación de ocho personas estaba integrada por militares, empleados civiles del Gobierno y contratistas, confirmó la Fuerza Aérea.

El accidente es el más letal con un B-52 desde 1982, cuando nueve tripulantes murieron durante un entrenamiento en la Base de la Fuerza Aérea Mather, cerca de Sacramento, según reportes de The Associated Press.

La Fuerza Aérea investiga las causas del siniestro.

El jet de negocios Cessna Citation Latitude despegó de San José del Cabo, México, alrededor de las 6:18 p.m. con destino a Austin, Texas, pero presentó un problema y desvió su ruta hacia Laredo.

El avión realizó un descenso normal al aproximarse al aeropuerto, pero a unos tres kilómetros de la pista, mientras perdía altitud, giró a la derecha hacia una carretera, según datos de Flightradar24.

La aeronave se estrelló en la vía, impactando a un automóvil y desintegrándose.

Transeúntes y agentes de seguridad rompieron ventanas, abrieron puertas y rescataron a los pasajeros.

Una de las seis personas a bordo murió, según la policía. Una persona en el vehículo impactado fue hospitalizada y posteriormente dada de alta.

“Es nada menos que un milagro que esta tragedia no se haya convertido en un evento con múltiples víctimas”, dijo el alcalde de Laredo, Víctor Treviño.

La aeronave era operada por NetJets, una empresa que vende participaciones fraccionadas en jets privados.

Registros de la FAA indican que el avión fue fabricado en 2016, tiene una envergadura de 22 metros y puede superar los 800 kilómetros por hora.

Investigadores de la NTSB se dirigen al lugar del accidente.

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