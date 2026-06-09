Sin liga propia y con jugadores amateurs: la selección de Estados Unidos que se volvió leyenda en el Mundial de 1990

Por Mauricio Medrano, CNN en Español

La historia del fútbol de Estados Unidos tiene un antes y un después muy claro: el 19 de noviembre de 1989, cuando Paul Caligiuri disparó con la pierna izquierda desde 30 metros en Puerto España, y mandó a la selección a su primer Mundial en 40 años.

Pero detrás de ese momento icónico había algo igual de fascinante: ¿quiénes eran exactamente los jugadores que lo lograron?

El contexto es clave para entender la magnitud de lo que consiguió ese grupo. Estados Unidos tenía un problema mayúsculo: el país no contaba con una liga consistente donde desarrollar talentos, pues la North American Soccer League (NASL) había cerrado en 1984. Eso obligó a muchos jugadores a buscar trabajo en otras ligas, en la universidad o directamente en el extranjero, mientras esperaban convocatorias.

Tab Ramos lo resumió con una comparación brutal: “Éramos básicamente jugadores amateurs jugando contra profesionales de tiempo completo. Solo puedo compararlo con un equipo de baloncesto estadounidense de mitad de tabla teniendo que jugar en la NBA”.

Tres de los pilares del equipo crecieron en el mismo barrio: John Harkes, Tab Ramos y Tony Meola se criaron juntos en Kearny, Nueva Jersey, un semillero de fútbol donde aprendieron el juego de la misma manera, en las mismas canchas.

Harkes, hijo de inmigrantes escoceses nacido el 8 de marzo de 1967, fue el motor del mediocampo durante toda la clasificación, jugando los ocho partidos en 1989. Tras brillar en la Universidad de Virginia bajo las órdenes de Bruce Arena, ganó el premio al mejor jugador universitario del país y decidió saltarse su último año para unirse al USMNT y participar en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Desmond Armstrong llegó al Mundial siendo pionero de otra manera: junto a su amigo Jimmy Banks, fueron los primeros jugadores negros nacidos en Estados Unidos en representar al equipo de las barras y las estrellas en una Copa del Mundo. Había sido un atacante universitario brillante en la Universidad de Maryland, pero con la liga de fútbol desaparecida se reconvirtió en defensor y migró al fútbol indoor con el Cleveland Force y el Baltimore Blast.

Tony Meola tenía apenas 21 años cuando fue seleccionado para el Mundial de Italia 1990, convirtiéndose en el portero más joven en la historia del seleccionado estadounidense en disputar un Mundial, un récord que se mantiene hasta hoy.

Marcelo Balboa, defensor nacido en Chicago el 8 de agosto de 1967, todavía estaba cursando estudios en la Universidad de San Diego State cuando hizo su debut en la clasificatoria con un empate ante Trinidad & Tobago en 1989. Antes de ser futbolista, había sido pateador en el equipo de fútbol americano de Cerritos College. Su padre había jugado profesionalmente en Argentina.

El hombre del momento, Paul Caligiuri, era en teoría el menos indicado para protagonizar esa jugada que lo depositó en el Olimpo del deporte estadounidense. Gansler lo incluyó como sorpresa en el once inicial ante Trinidad y Tobago, siendo un jugador que no había sido titular en un partido internacional importante en más de un año, desde los Juegos Olímpicos de 1988.

El Mundial de Italia 1990 no fue el destino, fue el punto de partida.

Seis de aquellos jugadores —Balboa, Caligiuri, Harkes, Meola, Ramos y Wynalda— formaron parte también del equipo en el Mundial de 1994, celebrado en casa, donde el cuadro estadounidense llegó hasta los cuartos de final. Tab Ramos fichó por un club en España justo después del torneo, y John Harkes se fue al Sheffield Wednesday del fútbol inglés. El grupo de universitarios y semiprofesionales que viajó a Italia abrió una puerta por la que pasaría toda una generación.

La selección de Estados Unidos incluso se clasificó a siete ediciones del Mundial de manera consecutiva entre 1990 y 2014. Todo empezó con un disparo de zurda de un jugador que apenas entrenaba con regularidad, rodeado de compañeros que unos meses antes seguían yendo a clase.

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