Republicanos vulnerables cada vez más dispuestos a desafiar la agenda de Trump ante las elecciones de mitad de mandato

Por Sarah Ferris y Adam Cancryn, CNN

El presidente Donald Trump sigue siendo el líder indiscutible del Partido Republicano. Sin embargo, su influencia se debilita entre los republicanos del Capitolio, quienes se sienten cada vez más frustrados por lo que consideran decisiones cada vez más descaradas durante su segundo mandato.

Los republicanos aún están en camino de aprobar una de las principales prioridades del partido la próxima semana: la asignación de US$ 70 mil millones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Pero incluso esta medida estuvo en grave riesgo de fracasar en las últimas semanas, después de que los republicanos se rebelaran contra la insistencia de Trump en un fondo de compensación de US$ 1.800 millones que, según los críticos, tiene como objetivo recompensar a sus partidarios políticos.

Si bien los líderes republicanos del Senado lograron sofocar gran parte de esa disidencia, los días de amargas disputas expusieron fisuras en la base de apoyo de Trump en el Capitolio. Ahora se escucha un coro creciente de republicanos —y no solo los disidentes habituales— dispuestos a desafiarlo en su intento por frenar la implementación de su agenda, que abarca desde proyectos como el salón de baile de la Casa Blanca y la represalia política contra sus enemigos hasta su gestión de la guerra con Irán y otros asuntos de política exterior. Se espera que esta tendencia se acelere a medida que se acercan las elecciones de noviembre, con contiendas polémicas por delante, como la insistencia de Trump en confirmar a su controvertido candidato para dirigir el Departamento de Justicia.

Si bien los legisladores republicanos siguen apoyando en gran medida la agenda general de la Casa Blanca, se han quejado en privado de que Trump y su serie de decisiones impopulares —incluido el apoyo a candidatos en contra de legisladores en ejercicio en las primarias republicanas—, que su vez son un obstáculo importante para lograr muchos de sus objetivos políticos, según fuentes cercanas a las conversaciones privadas.

“No entiendo la lógica de permitir que el presidente se lance a esta guerra”, dijo una persona refiriéndose a la campaña de represalias de Trump, que se volvió aún más inquietante para los republicanos con el nombramiento de Bill Pulte, leal a MAGA, para el cargo de director de inteligencia. “Ahí radica el resentimiento. La gente solo quiere que bajen los precios de la gasolina”.

Las recientes acciones de Trump —desde Pulte hasta el salón de baile y el fondo de US$ 1.800 millones— han irritado cada vez más a los republicanos del Senado, quienes ahora temen que la caída en los índices de aprobación del presidente les cueste el control de la cámara, un resultado que pocos consideraban posible hace tan solo seis meses. (Algunos culpan en privado directamente a Trump por el riesgo que corre la mayoría en el Senado, tras su reciente decisión de interferir en las cruciales primarias republicanas de Texas a favor de un candidato con un historial controvertido).

“Hay una constatación de que… si nadie vela por mí, tengo que velar por mí mismo”, dijo un asesor republicano de alto rango, describiendo la estrategia de los legisladores vulnerables de desafiar a Trump en el pleno esta semana. Los republicanos del Capitolio están cada vez más frustrados, según esta persona, porque Trump parece estar socavando “temerariamente” el mensaje de su propio partido a los estadounidenses de a pie.

Más de una docena de senadores republicanos emitieron votos simbólicos para manifestar su descontento con Trump, oponiéndose a su iniciativa del fondo de compensación, su costoso salón de baile en el Ala Este, el nombramiento de Pulte al frente de las operaciones de inteligencia estadounidenses, las estrictas leyes de identificación de votantes y otras medidas. Estas votaciones se produjeron durante una sesión maratónica para considerar enmiendas al proyecto de ley de inmigración de US$ 70 mil millones.

Y la senadora Lisa Murkowski de Alaska votó en contra de ese paquete completo de financiación para la inmigración —algo que normalmente apoyaría— en parte porque, según ella, otorgaba demasiado poder a la administración Trump sobre el destino de los fondos, con una supervisión reducida por parte del Congreso. En el Capitolio, los republicanos de la Cámara de Representantes también emitieron mensajes críticos. Por primera vez desde que comenzó la guerra con Irán en febrero, la Cámara votó a favor de que Trump se retirara del conflicto, con el apoyo de un pequeño bloque de legisladores republicanos. Un día después, casi 20 republicanos votaron en contra de la gestión de Trump en el conflicto ruso-ucraniano, desafiando a los líderes del partido que apoyaron un paquete de sanciones demócrata.

Cabe destacar que no fueron solo los centristas republicanos habituales quienes desafiaron a Trump con sus votos esta semana. La lista incluye a varios senadores que se enfrentan a elecciones reñidas en noviembre. Dan Sullivan de Alaska y Jon Husted de Ohio votaron en contra del fondo de compensación, y Ashley Moody de Florida votó en contra de las compensaciones financiadas con fondos públicos para los alborotadores del 6 de enero de 2021 condenados por agredir a agentes de policía. Otro respetado senador republicano, Jerry Moran de Kansas, votó en contra de la financiación del salón de baile de Trump. (Luego está el grupo de los llamados senadores “YOLO”, cuyas candidaturas a la reelección se han visto perjudicadas personalmente por Trump: los senadores John Cornyn de Texas, Bill Cassidy de Luisiana y Thom Tillis de Carolina del Norte, quienes se han mostrado más dispuestos a oponerse a las prioridades de Trump).

La Cámara de Representantes también ha experimentado fisuras notables. Uno de los congresistas republicanos más vulnerables, Tom Barrett, votó recientemente a favor de limitar los poderes de Trump en la guerra contra Irán. Varios presidentes de comisiones republicanas, tanto actuales como anteriores, incluidos los representantes Andrew Garbarino de Nueva York, Glenn Thompson de Pensilvania, Michael McCaul de Texas y Mike Turner de Ohio, desafiaron a Trump en su gestión de Moscú respecto a la guerra de Ucrania.

“Creo que la gente está frustrada, sin duda”, declaró Barrett a CNN al ser consultado sobre el malestar que sentían sus electores a raíz de la guerra contra Irán.

“Comprendo perfectamente lo que la gente está viviendo en sus distritos”, añadió. “Yo también lleno el tanque de gasolina. Tengo cuatro hijos, los llevamos a sus actividades extracurriculares, a la escuela, y recorremos mi distrito en coche. Yo también lo veo”.

Muchos legisladores republicanos en distritos competitivos como el de Barrett han pasado semanas instando a sus líderes a centrarse en leyes que beneficien a sus distritos. Los asesores republicanos se han quejado continuamente de que, en lugar de impulsar proyectos de ley para reducir costos o destacar logros legislativos anteriores, la Casa Blanca se enfoca en conflictos en el extranjero o proyectos personales en el país.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que Trump “está comprometido a mantener las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado”.

“Mientras los medios y los demócratas intentan sembrar divisiones inexistentes, esperamos continuar esta estrecha relación para seguir cumpliendo con la agenda del presidente Trump, para la cual los estadounidenses lo eligieron, especialmente la votación de anoche en el Senado para financiar a ICE y CBP”, declaró.

Por su parte, Trump no ha dado señales de cambiar su estrategia, reaccionando a las críticas en el Capitolio con una mezcla de furia y desdén. “El senador Tillis es un perdedor”, dijo el viernes, después de que Tillis amenazara con oponerse a su probable próximo nominado para fiscal general.

Según sus asesores, Trump ha expresado una confianza continua en su instinto político, envalentonado por una serie de éxitos recientes en las primarias republicanas y por el hecho de que el Partido Republicano sigue respaldando sus principales objetivos legislativos.

“Trump ha logrado más con márgenes más estrechos que cualquier presidente en la época moderna”, dijo el expresidente republicano de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, quien sigue siendo cercano a la Casa Blanca. “El hecho de que también haga algunas cosas que uno no recomendaría automáticamente es casi irrelevante. Tenemos a un tipo que es un 80 o 90 % históricamente asombroso y un 10 % un poco difícil de entender”.

Sin embargo, en el Capitolio y en algunos sectores de la administración, muchos republicanos han optado por planificar en torno a Trump en lugar de hacerlo con él, según afirmaron asesores de ambos extremos de la Avenida Pennsylvania, resignados al hecho de que el presidente no está dispuesto a dejar de lado sus propias prioridades para dedicarse por completo a las necesidades del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato. “Nadie sabe qué hacer”, dijo un funcionario de la Casa Blanca, quien describió las prioridades de la administración como determinadas principalmente por lo que llame la atención de Trump.

Los legisladores republicanos, que durante mucho tiempo expresaron sus preocupaciones en privado a sus asesores principales con la esperanza de influir en el comportamiento de Trump, han comenzado recientemente a manifestarlas también públicamente. Una oleada de senadores republicanos, incluido el líder de la mayoría, John Thune, sugirió a principios de esta semana que Pulte enfrentaría un escrutinio implacable si es nominado para el puesto de director de inteligencia. Y algunos de ellos rechazaron rápidamente una iniciativa respaldada por Trump para incluir una polémica disposición sobre la identificación del votante en el proyecto de ley de inmigración republicano.

Pero a cinco meses de las elecciones, hay pocas expectativas de que Trump cambie repentinamente de estrategia, una realidad que probablemente obligará a los republicanos vulnerables a seguir distanciándose de sus impulsos más impopulares.

“Ven la realidad”, dijo la persona familiarizada con las conversaciones privadas sobre los principales asesores de Trump. “Pero el presidente es su propio director de comunicaciones, director legislativo, jefe de gabinete, etc.”

Con información de Manu Raju y Alison Main, de CNN.

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