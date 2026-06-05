Nasdaq y S&P 500 sufren su peor jornada del año por la caída de IA y temor a posible alza de tasas de la Fed

Por John Towfighi, CNN

Los inversores vendieron acciones, bonos, bitcoin y oro este viernes después de que los sólidos datos de empleo elevaran las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas de interés, mientras Wall Street lidiaba con la debilidad de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial (IA).

El S&P 500 cayó un 2,64 %, su peor jornada desde octubre. El índice entró en terreno negativo en la semana y rompió una racha de nueve semanas de ganancias. El Nasdaq Composite, con fuerte peso tecnológico, cayó un 4,18 %, su peor día desde abril de 2025. El Dow, con menor exposición a la tecnología, cayó 695 puntos, o un 1,35 %, su peor día en cerca de tres meses.

La volatilidad en los mercados aumentó esta semana, ya que los inversores mostraron ganancias de los recientes repuntes bursátiles y asimilaron cambios en las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed. El indicador del miedo de Wall Street, el VIX, se disparó un 40 % y alcanzó su nivel más alto en dos meses.

La economía sumó 172.000 empleos en mayo, lo que superó ampliamente las expectativas, de acuerdo con datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales. Este fuerte aumento del empleo llega después de que datos recientes mostraran que la inflación se estaba acelerando debido al alza del petróleo por la guerra con Irán.

Un mercado laboral sólido podría hacer que la Fed se enfoque en priorizar la inflación, lo que aumenta las probabilidades de una subida de tasas de interés más adelante este año. Los operadores esperan un 43 % de probabilidad de que la Fed suba su tasa de referencia de préstamos en diciembre, frente al 26 % de hace un mes, según CME FedWatch.

El fuerte crecimiento del empleo es una buena noticia para la economía. Sin embargo, para los mercados la situación es distinta, ya que podría implicar tasas de interés más altas durante más tiempo.

“A corto plazo, los datos confirman que una relajación de la política monetaria de la Fed está descartada para este año, y persiste la preocupación en los mercados de que el próximo movimiento sea un aumento en las tasas”, señaló en una nota James McCann, economista senior de estrategia de inversión en Edward Jones.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro, que suben cuando caen los precios de los bonos, aumentaron. El rendimiento a 10 años, que influye en las tasas hipotecarias, subió a 4,54 %. Rendimientos más altos de los bonos del Tesoro pueden presionar a las acciones.

En otra señal del ánimo de aversión al riesgo, el bitcoin se desplomó más de un 5 % y cayó por debajo de US$ 60.000 y alcanzó su nivel más bajo desde octubre de 2024. La criptomoneda cayó más de un 17 % esta semana después de que una empresa clave del sector revelara que vendió parte de sus bitcoins por primera vez desde 2022. El bitcoin ha bajado más de un 50 % desde que alcanzó un máximo histórico en octubre.

Después de una racha de nueve días de ganancias, el Nasdaq cayó por tercer día consecutivo, presionado por una ola de ventas en acciones de chips semiconductores. Tras un enorme repunte en las últimas semanas, las acciones vinculadas a la IA retrocedieron: un popular fondo cotizado en bolsa (ETF) que sigue a las acciones de chips de memoria se hundió un 15 %.

Broadcom (AVGO) informó esta semana una previsión de ingresos por chips para el tercer trimestre más débil de lo esperado. Eso hizo que las acciones cayeran un 12,59 % el jueves y un 7,92 % este viernes, destacando lo sensible que es el ánimo en torno a la IA.

“Un movimiento parabólico como el que han experimentado la mayoría de estas acciones no es sostenible a largo plazo”, afirmó Ross Mayfield, estratega de inversiones de Baird.

“Básicamente, se está descontando la perfección, y creo que los resultados de Broadcom, y una previsión algo decepcionante, son un ejemplo de eso”, dijo Mayfield. “No hace falta mucho para desencadenar un cambio de tendencia.”

Las acciones tecnológicas ampliaron las pérdidas por la tarde después de que Meta (META) cayera un 5,5 % tras informes de que busca recaudar capital para financiar su expansión de IA.

Los precios del oro también cayeron más de un 3,5 %, borrando en la práctica las ganancias de este año. Tasas de interés más altas pueden hacer que activos como el oro, que no generan ingresos, sean menos atractivos.

McCann, de Edward Jones, dijo que el listón para subidas de tasas sigue siendo alto, y que harían falta señales de un “aumento más persistente de la inflación” para que la Fed avance hacia un ciclo de endurecimiento monetario.

“No obstante, el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, se enfrentará a un difícil acto de equilibrio en su primera reunión, dada la compleja situación actual de la política monetaria y las bien documentadas divisiones en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)”, añadió McCann.

El Índice de Miedo y Codicia de CNN, un indicador indirecto del sentimiento del mercado, cayó a la zona de “miedo”, un cambio rápido con respecto a las últimas semanas.

El Índice F&G había estado en “codicia” desde el 15 de abril, cuando el S&P 500 alcanzó su primer máximo histórico durante la guerra con Irán.

Los precios del petróleo bajaron este viernes: los futuros del crudo Brent cayeron alrededor de un 2 % hasta situarse apenas por encima de los US$ 93 por barril.

En las últimas semanas, los rendimientos de los bonos del Tesoro se habían movido en estrecha correlación con los precios del petróleo, aumentaron ante la inquietud por la inflación cuando el crudo subió, y bajaron cuando este bajaba. Sin embargo, esa tendencia cambió este viernes.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron pese a la caída de los precios del petróleo, lo que indica que los operadores se están centrando en los sólidos datos de empleo y en cómo el mercado laboral podría estar estabilizándose, lo que podría intensificar el enfoque de la Fed en la inflación.

“Los mercados han pasado meses buscando una razón para que la Reserva Federal recorte las tasas. El informe de empleo de hoy les dio a los responsables de política una razón para no hacerlo”, dijo en una nota Nigel Green, CEO de deVere Group.

“Un informe no determina la política monetaria, pero un informe de esta magnitud cambia las probabilidades”, dijo Green. “Y los mercados lo han reconocido de inmediato”.

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