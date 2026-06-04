¿Quién es Néstor Lorenzo y cómo le ha ido como seleccionador de Colombia? Esta es su trayectoria y títulos

Por Luis Quintana Barney, CNN en Español

A Néstor Lorenzo le gusta decir que su objetivo es “llevar a Colombia a lo más alto posible”. Una misión loable, desde luego, pero en la práctica el principal objetivo para el que fue contratado ya se logró: clasificar al Mundial de 2026. Era el escalón que había que dar, para, ahora sí, pensar en llevar a Colombia a lo más alto posible.

Lorenzo, por supuesto, en ningún momento ha hecho promesas de un título mundial y siempre se ha medido con sus declaraciones tanto en la derrota como en la victoria. Pero, entonces, ¿qué sería llevar a Colombia a lo más alto posible?

Si nos supeditamos a que Colombia debe superarse a sí misma, debería esta selección llegar al menos a los cuartos de final del Mundial. Cualquier cosa menos que eso sería fracasar en ese intento de llevar a Colombia a lo más alto posible, dado que aquella selección de José Pékerman obtuvo un quinto puesto en Brasil 2014.

Ahora bien, pensar en estos términos (tener que llegar al menos a cuartos) es un despropósito, porque es pretender llegar a un destino sin transitar el camino.

Lorenzo, por fortuna, parece tenerlo claro y por eso ha dicho una y otra vez que su proyecto se mira microciclo a microciclo, partido a partido, en cada convocatoria.

Hacer un gran Mundial requiere no dar nada por sentado e ir paso a paso. Lo sabe bien Colombia, que en los noventa cautivaba con un fútbol deslumbrante y terminó eliminado por rivales como Rumania y Estados Unidos. Lo sabe bien Lorenzo, que como jugador hizo parte de esa Argentina que en 1990 perdió el primer partido contra Camerún y terminó jugando la final en el Olímpico de Roma.

Sí, Néstor Lorenzo pertenece a esa estirpe de futbolistas que se convierten en entrenadores. Jugó en Argentinos Juniors, Bari, Swindon Town, San Lorenzo, Ferro, Boca Juniors y Banfield.

Como técnico podría decirse que su escuela fue Pékerman: trabajó como segundo entrenador del equipo de Pékerman en el Mundial de Alemania 2006. Al año siguiente pasó al fútbol mexicano y fue asistente técnico del Deportivo Toluca y Tigres de la UANL en 2009.

Volvió a estar con Pékerman en un proyecto de selección y fue asistente de la selección Colombia masculina de mayores entre 2012 y 2019 (los ciclos de los mundiales de Brasil y Rusia).

De ahí fue a Perú y asumió la dirección técnica del FBC Melgar entre 2021 y 2022, equipo con el que logró su primer —y único— título hasta el momento: el Torneo Apertura.

Néstor Lorenzo fue anunciado para el cargo de entrenador por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en junio de 2022 luego de que la tricolor no clasificara al Mundial de Qatar.

Desde entonces y hasta mayo de 2026, ha dirigido 44 partidos y convocado al menos 88 jugadores, según la FCF, entre encuentros amistosos, la Copa América de 2024 y las extensas eliminatorias de Conmebol al Mundial. De ese total ha ganado 26 encuentros, empatado 11 y perdido siete.

El punto más alto hasta el momento en la era Lorenzo ha sido aquella Copa América en Estados Unidos, un título que se le escapó a Colombia en la final y que ganó la Argentina de Messi, campeona de todo. Hasta ese encuentro la Selección Colombia había disputado 28 partidos sin perder, 25 bajo la dirección de Lorenzo, el mayor invicto de la tricolor hasta ahora.

Tras el subcampeonato en ese torneo el conjunto cafetero se enfocó en las eliminatorias, pero sufrió más de la cuenta.

Colombia se ubicó tercera en la tabla de clasificación de las eliminatorias al Mundial.

Sumó 28 puntos de 54 posibles, producto de 6 victorias, 7 empates y 4 derrotas.

Todo iba relativamente bien hasta el 10 de octubre de 2024, cuando Bolivia le ganó 1-0 a Colombia en El Alto y jugando con un hombre menos desde el minuto 20. Era la fecha número 9, es decir, la mitad del calendario de eliminatorias.

En la fecha 10 Colombia goleó 4-0 a Chile y la derrota contra Bolivia lucía como una de esas cosas que tiene el fútbol, cuando se siente que la pelota está hechizada y no entra por nada del mundo. Pero vendría entonces una seguidilla de tres derrotas (contra Uruguay, Ecuador y Brasil) y tres empates (ante Paraguay, Perú y Argentina), que evidenciaron, desde finales de 2024 hasta mediados de 2025, que la selección de Lorenzo extravió algo.

Perdió partidos clave a segundos del silbatazo final, como en Montevideo y Brasilia. Barranquilla dejó de ser un fortín y Ecuador, Paraguay y Perú sacaron puntos ahí. El tradicional 4-2-3-1 que propone Lorenzo dependía mucho de la elaboración de juego de James y los embates de Luis Díaz, y cuando no funcionaban ellos, venía el extravío. Al final, en las últimas dos fechas de la eliminatoria Colombia se acordó de ganar, metió nueve goles y disputará por séptima ocasión una Copa del Mundo.

Los cuatro años de Néstor Lorenzo en el banquillo de Colombia, en retrospectiva, han ofrecido triunfos contundentes, un juego ofensivo vistoso y un grupo que también ha conocido la adversidad solo para saberse reponer. Sol y sombra.

A lo largo de la eliminatoria el técnico argentino convocó 54 jugadores y ya se sabe su lista oficial de los futbolistas que disputarán el Mundial de México, EE.UU. y Canadá. Para llevar a Colombia a lo más alto, Néstor Lorenzo, de 60 años, le apuesta a algo que parece tan obvio dentro de la tecnocracia actual del fútbol pero que en Colombia no lo es: saber competir.

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